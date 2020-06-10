挺自己人… 徐榛蔚違紀懲處 花縣黨部主動撤案

國民黨花蓮縣黨部上週五撤回徐榛蔚的違紀案，保住徐的中常委職務。（記者王峻祺攝）

2020-06-10 05:30:00

〔記者施曉光、王峻祺／綜合報導〕國民黨考紀會前天討論處理五十五件考紀案，包括今年總統立委選舉違紀助選案件，但據黨內人士透露，在廿多件立委選舉相關考紀案件中，未見過去花蓮縣黨部呈報花蓮縣長徐榛蔚違紀助選建請停止黨權案，原因竟是花蓮縣黨部日前已撤案，形同「銷案」，徐榛蔚的國民黨中常委職務也因此保住。

國民黨花蓮縣黨部書記長、考紀委員胡慧君昨接受媒體訪問時證實，由於徐案提報黨中央近半年，考量徐榛蔚丈夫傅崐萁已入獄，不希望給人落井下石的感覺；且徐是現任中常委，黨要挺自己人，因此上週已針對徐案主動撤案。

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去年立委選舉期間，徐榛蔚多次為參選花蓮立委的丈夫傅崐萁助講造勢，引發國民黨基層不滿，質疑違反黨規。黨內人士表示，像徐案這種上台又助講的情況，通常都是至少給予撤銷黨籍處分，如果依照原花蓮縣黨部建議停權，徐榛蔚的中常委身分必須被取消。

國民黨中央考紀會三月六日曾召開會議討論違紀助選案，當時就傳出徐榛蔚案被交代抽出，時任考紀會主委周守訓以考紀委員咸認相關案件不宜在黨主席、中常委選舉投票日（七日）前一天討論為由，未做處理；不料如今縣黨部竟撤案。

江啟臣具名檢舉黑函案 考紀會也未處理

此外，國民黨考紀會前天討論的眾多案件中，也未見三月六日曾開會討論的七、八件黨主席、中常委選舉風紀檢舉案，其中包括黨主席江啟臣具名檢舉的黑函案。有黨內人士質疑，考紀會竟連黨主席當初具名檢舉的案件也未處理，一切船過水無痕。

另外，國民黨中央委員徐正文過去在武漢台胞包機返台過程中多次主動發布訊息，遭黨中央以破壞黨形象為由，予以停止黨權二年處分。徐昨公布一月卅一日與時任國民黨代理主席林榮德的電話錄音，強調當時自己對外召開記者會獲得黨中央同意，他何罪之有？

根據徐公布的錄音內容，他詢問林是否可以用台北市家長會長協會總會長的名義召開記者會說明，林回應：「喔～好啊！…你就用你學生會長（口誤，應為家長會長）的名義啦！」

國民黨發言人陳偉杰表示，處理程序完全符合黨內規定；但有黨內人士透露，真實的情況是，黨中央不希望徐出來「搶功」，經多次勸說不聽，才會給予黨紀處分。

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