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美專家：中國兩棲軍艦若攻台 恐失敗收場

對於解放軍登陸作戰的威脅，軍方官員表示，國軍以「濱海決勝、灘岸殲敵」作為整體作戰構想，有信心與能力使敵軍犯台失敗。（資料照）

對於解放軍登陸作戰的威脅，軍方官員表示，國軍以「濱海決勝、灘岸殲敵」作為整體作戰構想，有信心與能力使敵軍犯台失敗。（資料照）

2020-06-10 05:30:00

〔國際新聞中心、記者涂鉅旻／綜合報導〕美國雜誌《富比世》（Forbes）網站刊登軍事專家沙頓（H I Sutton）的專文，分析中國海軍最近廿年的現代化與過去不可同日而語，尤其如今擁有兩艘航空母艦，以及配備現代防空系統的驅逐艦，使得中國對台灣發動兩棲登陸作戰的可能性更高；但若發動這類行動，由於欠缺實戰經驗，恐怕會以失敗收場。

沙頓指出，若中國對台灣發起這類兩棲攻擊，可能以○七一型綜合登陸艦為主力，船身中設有巨大船塢用於裝載登陸艇和兩棲車輛，也可搭載少量直升機輸送部隊登陸，中國首批○七五型兩棲攻擊艦可能也會加入作戰。

不過，沙頓引述專注兩棲作戰、著有《論戰術：戰役致勝理論》一書的美國軍事分析家佛里曼看法，指中國軍隊登台將面臨頑強抵抗，「攻取台灣將是史上數一數二艱困的兩棲作戰，台灣已經準備數十年，每一個登陸點都做好準備和防禦計畫」。

沙頓說，軍事行動成功不光取決於軍備，佛里曼認同中國擁有足夠且適當的裝備，足以發動行動，但他質疑中國是否擁有「技能知識」或意志力，畢竟中國解放軍少有實戰經驗，兩棲作戰經驗更少。此外，登台行動拖得愈久，台灣就愈有機會等到國際干預，若美國介入台海戰爭，很有可能扭轉戰局。

軍方：有信心殲敵於灘岸

對於解放軍登陸作戰的威脅，軍方官員表示，國軍以「濱海決勝、灘岸殲敵」做為整體作戰構想，透過漢光演習的聯合反登陸作戰操演、各單位例行實彈射擊反覆驗證，有信心與能力使敵軍犯台失敗。若敵軍欲對我發動登陸攻勢，將遭遇我國陸軍飛彈、砲彈、海空部隊多重打擊，要對我國採取登陸作戰，絕非易事。

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