高市議會照開 追謚許崑源為榮譽議長

市議員黃捷昨天仍堅守崗位，留在議事廳準備質詢，議員同仁陸續上前打氣。（記者王榮祥攝）

2020-06-10 05:30:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會昨進行黨團協商，同意共同追謚許崑源為永遠的榮譽議長，也是全國第一例榮譽議長；原本傳出藍營有意取消所有質詢，因昨天協商沒人提案也沒討論，大會照常進行。

高閔琳表態不認同也不支持

對於榮譽議長，民進黨高市議員高閔琳表態不認同也不支持，她認為議長就是議長，歷任議長都是榮譽議長，根本不必要做這些無謂頭銜封號或追謚。

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民進黨團總召韓賜村說明，該案是由無盟總召朱信強臨時提議，非原定黨團協商事項，民進黨團未就此取得共識，且此案尚須經大會公決才能生效，所以當場並未反對。

不過高市議會強調，追謚許崑源為榮譽議長，是由各黨團代表無異議通過，協商結論將向大會報告即可。

高市議會前天傳出將透過政黨協商，取消後續部門質詢與議員總質詢引發外界議論，多位民進黨議員呼籲應按照會期進行，抨擊提案者太扯，時代力量林于凱與黃捷則認為議會不應自我閹割質詢權，至少代理市長上任後、就該正常開會。

康裕成、簡煥宗、陳致中、高閔琳、黃文益等民進黨議員，前日到昨天陸續針對大會可能停會一事提出建言，強烈呼籲正常開會才能對市民交代，且代理市長上任後，理論上是藍營發揮空間，無法理解怎會想停會？

黨團協商 出席代表連署追謚

黨團協商昨中午進行，國民黨、民進黨與無黨團結聯盟等各自派員到場，結果會議中只有一個正式提案，由各黨團代表連署追謚前議長許崑源為永遠的榮譽議長。

停會爭議未討論 大會照常

至於引發爭議的停會，副議長陸淑美說明，昨天黨團協商並未討論或決議停會，所以大會照常進行，包括部門質詢與議員總質詢。

有議員透露，疑因前議長治喪事宜與韓市府團隊將被解職，傳出藍綠都有議員私下建議停會，才會有停會草案曝光；後來可能顧慮會期安排不易，加上外界觀感，仍維持原議程。

另外，弔唁許崑源卻被法制局長嗆哭，時代力量高市議員黃捷昨表示：「謝謝大家溫暖的關心，我沒事，還是要儘快打起精神戮力於公，協助城市回歸正常運作」。

高市議會副議長陸淑美昨確認大會照開不會停會，並追謚許崑源為永遠的榮譽議長。（記者王榮祥攝）

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