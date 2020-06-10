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六大建設亮眼 林智堅四連霸五星市長

新竹市長林智堅在今年「縣市長施政滿意度調查」中獲五星市長四連霸，並獲八十三．二%滿意度，昨天接受五星市長獎時，感謝市民支持和市府團隊的努力。（記者洪美秀翻攝）

新竹市長林智堅在今年「縣市長施政滿意度調查」中獲五星市長四連霸，並獲八十三．二%滿意度，昨天接受五星市長獎時，感謝市民支持和市府團隊的努力。（記者洪美秀翻攝）

2020-06-10 05:30:00

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市長林智堅在今年「縣市長施政滿意度調查」中獲五星市長四連霸，並獲八十三．二％滿意度，他說，去年啟動「五星學習之旅」後，與同是五星縣市的連江、新北、桃園與屏東展開市政交流，而在台灣武漢肺炎疫情期間，中央地方的合作，讓台灣度過疫情危機，不分藍綠縣市，大家都是台灣國家隊。

林︰感謝市民支持和團隊努力

林智堅與新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安與連江縣長劉增應昨天同獲頒五星市長；林智堅說，很榮幸代表新竹市民第四度來領獎，更感謝市民支持和市府團隊的努力。

林智堅說，他以「Impossible is nothing沒有不可能」的態度，五年多來解鎖「六大不可能的任務」，像打通懸宕卅年的公道三新闢道路工程，讓兒童醫院啟動興建，進行棒球場重建並與味全龍簽約主場，同時進行市立動物園再生，更讓地表最大蚊子館活化為兒童探索館，也讓新竹漁港成為西海岸知名的觀光景點。

六大施政面向 排名全國前五

而竹市在八大施政面向的表現是六都外台灣本島縣市中表現最好，其中經濟就業、醫療衛生、消防公共安全、警政治安、環保、教育共六大面向都獲全國排名前五，消防公安、經濟與就業面向更是含六都在內全台第二。

市府表示，這項由媒體進行的縣市長施政滿意度大調查是今年三月初到三月底，訪問廿二縣市共一萬四千三百五十三人，抽樣誤差正負三．七％，調查結果以縣市長施政滿意度、縣市政府八大施政表現各佔五十％的比例加總為整體施政表現滿意度，林智堅除是五星市長四連霸，更帶領市府團隊創造多項不可能的亮眼成績。

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