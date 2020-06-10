潑漆何韻詩 統促黨主委等11人起訴

香港藝人何韻詩遭（歐新社檔案照）潑漆案，北檢昨起訴統促進黨自忠黨部主委胡志偉等11人。

2020-06-10 05:30:00

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦香港藝人何韻詩遭潑漆案，認定中華統一促進黨自忠黨部主委胡志偉等成員，僅因不滿反送中運動的理念，即計畫對來台參與「九二九台港大遊行」的何韻詩施暴，甚至連香港眾志秘書長黃之鋒也遭鎖定，北檢昨依違反集會遊行法、強制、公然侮辱、毀損等罪起訴胡志偉等十一人。

不滿反送中 趁何來台時施暴

檢方雖認定胡志偉等人犯案前有詳細分工，但考量其犯罪性質只針對台港大遊行活動，並於活動舉辦當天的特定時間與地點，意圖對何韻詩、黃之鋒潑漆或潑尿，屬於特定犯罪及隨意組成的犯罪分工組合，不符合刑度較重的組織犯罪防制條例所規定「持續由三人以上，以實施暴力、恐嚇等手段」的構成要件。

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埋伏現場 分工詳細接力上陣

另胡志偉等人朝何韻詩潑漆的同一行為，所傳達的恐嚇意味，已由強制、公然侮辱、毀損及集遊法等罪所吸收，屬於同一犯行同時觸犯多項罪名，則從一重論處，不再另做不起訴處分。

起訴書指出，胡志偉等人不滿反送中運動的理念，得知何韻詩、黃之鋒等人可能來台參與台港大遊行，透過LINE群組「康樂活動」聯繫分工，並於事發當天早上聚集謀劃分工，打算趁何韻詩及黃之鋒現身活動時，伺機施暴。

檢方查出，胡志偉埋伏於北市濟南路一段附近區域，負責對可能現身活動的何韻詩、黃之鋒潑漆；大陳島鄉情文化促進會常務監事陳友達等四人則準備餿水袋、水球、尿液袋及水槍，若胡志偉潑漆失敗，陳友達等四人便接力上陣潑尿或潑餿水。

另外，大陳島鄉情文化促進會理事梁太富等六人，待在胡志偉的外圍位置見機行事，倘若胡潑漆失敗無法逃脫，六人即會扮成熱心民眾上前勸阻，假意高喊「和平理性、不要打人」等口號，掩護胡脫身。

何韻詩去年在「九二九台港大遊行：撐港反極權」登場前接受媒體聯訪時，遭胡志偉從後方潑紅漆。何韻詩遭攻擊後表示，這就是香港許多人每天面對的威脅，是打壓和恐嚇。

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