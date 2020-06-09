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高雄市長補選佈局》 藍營：江親征不可行

針對高雄市長補選，國民黨強調，黨主席江啟臣親征不在可行的選項方案中。（記者方賓照攝）

針對高雄市長補選，國民黨強調，黨主席江啟臣親征不在可行的選項方案中。（記者方賓照攝）

2020-06-09 05:30:00

〔記者林良昇、蔡文居、何玉華／綜合報導〕高雄市長韓國瑜遭罷免後，外傳國民黨擬佈局由韓提出罷免無效訴訟，讓黨主席江啟臣或前主席朱立倫等人能遷戶籍到高雄戰補選，但國民黨強調，江親征不在可行的選項方案中。親朱人士則說，若有需要朱不會迴避，但黨中央必須思考提出法律戰的風險。

親朱人士：朱不會迴避

韓國瑜遭到罷免，若不提出罷免無效訴訟，高雄市長將在三個月內補選，但國民黨內大咖無人設籍高雄，恐面臨無人再戰的窘境。江啟臣昨說，他前日在高雄已和韓見面磋商、聽取意見，也緊急召開內部主管談話會，會持續鎖定適合人選，面對新變局。江啟臣強調，要有更多層次的思考與評估，會用更開放彈性的方式討論所有可能與整體佈局，這次市長補選會是國民黨繼續關懷經營高雄的重要支點，一定做好萬全準備。

不過，昨傳出國民黨不排除提出罷免訴訟，拖延時間，讓江啟臣或朱立倫等黨內大咖能符合設籍時間規定，出戰高雄市長補選，引發黨內議論。新北市長侯友宜受訪時說，「江主席親征高雄也是一個不錯的選擇」，國民黨只要找出人才迎戰，就有機會贏回高雄；國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介則認為，江的戶籍不在高雄，主席親征不切實際。

侯：找出人才 就有機會贏

國民黨中央則明確否認相關訊息，強調「不在可行的選項方案中」，切勿以訛傳訛，誤導視聽。江啟臣也在臉書上公開表明，有關他將親自參選的說法，因戶籍地限制並非可行方案。

不具名國民黨黨務人士指出，由江啟臣親征的相關提議在開會時確實有提出，但當下就被否決，沒有正式討論，江也無南下參選的規劃。黨內人士強調，江仍是台中市的區域立委，與高雄無淵源，離開台中選高雄會被冠上「落跑」之名，落人口實，無法面對台中市民。

親朱人士則強調，若真的有需要，朱立倫不會迴避，但黨中央必須思考提罷免無效訴訟後的風險，畢竟九十三萬多張罷免票已清楚說明民意，若只是為了要讓大咖能參選而提出法律戰，其中的政治考量恐會讓民意更為反彈，應該深思。

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