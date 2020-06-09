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韓導的新衣

高雄市長韓國瑜遭罷免，國民黨把錯誤指向別人，卻不面對自己的問題，毫無檢討可言。（記者李惠洲攝）

高雄市長韓國瑜遭罷免，國民黨把錯誤指向別人，卻不面對自己的問題，毫無檢討可言。（記者李惠洲攝）

2020-06-09 05:30:00

記者邱燕玲／特稿

小朋友都聽過「國王的新衣」這個童話故事。愛穿新衣的國王穿上所謂「聰明的人才看得見」的新衣後，眾臣即使明知根本就沒有什麼新衣，卻仍讚嘆布料柔軟、款式獨特，國王穿上後奇帥無比，讓國王樂得穿上街展示，只有一個純真的小男孩看到後指著國王笑說：「哈哈哈，國王沒穿衣服，羞羞臉！」

韓國瑜在國民黨內崛起，黨內認為他是唯一有實力與民進黨抗衡的人，紛紛給他穿上國王的新衣，他也因此龍心大悅，選上高雄市長後再直攻總統，即使總統沒選上，仍穿著新衣在高雄市趴趴走。同意罷免韓國瑜的九十三萬張罷免票，揭露了韓導根本沒穿衣服的真面目。

童話故事裡的國王經此教訓後，洗心革面成為一位勤政愛民的國王；但國民黨內至今仍有人堅持新衣的存在、仍不斷給韓穿上新衣，韓導也自認唯有他才撐得起這件新衣。小男孩眼裡再簡單不過的荒謬，卻仍在國民黨內持續上演著。

國民黨為什麼讓人無法期待？看看韓國瑜在罷免案通過後發表的聲明，從頭到尾沒有一句道歉，只強調自己被「罷韓國家隊」抹黑拉下台；黨主席江啟臣雖對高雄市民感到歉疚，卻也跟著韓的基調，把罷免案導向「執政黨用行政力量明目張膽操縱」，對國民黨的缺失沒有著墨。國民黨把錯誤指向別人，卻不面對自己的問題，毫無檢討可言。

看看那些想盡辦法要衝回高雄投票的年輕人；瞞著韓粉父母、回高雄外宿也要投票的年輕人，是什麼樣的動力促使他們一定要投下這一票？九十三萬張同意罷免票，遠超過二○一八年民進黨高雄市長候選人陳其邁的七十四萬張得票數，說成是民進黨的操弄，根本是方向錯誤的檢討，也會錯過再起的機會。難道國民黨人還要繼續跟選民說，穿著新衣的韓國瑜有多帥嗎？

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