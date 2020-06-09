罷韓後首上班日 3局長向議會請假

2020-06-09 05:30:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕昨天是罷韓過後第一個上班日，高雄市政府一切如常；高市議會繼續工務部門質詢，只是三位應列席局長全請假，理由是業務移交。

高市府四維、鳳山兩處行政中心昨正常運作，有員工指出，該做的還是要做，沒什麼不同，只是多點話題；也有人較敏感，形容氣氛比較嚴肅。

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高市議會因為議長許崑源辭世，辦公室更顯嚴謹，大會則按照議程進行工務部門業務質詢，但受到罷韓影響，昨天應列席的工務、都市發展、地政等三位局長，全部以業務移交為由請假，委由副局長代打。

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