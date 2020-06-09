《高市議會》藍擬取消總質詢 綠批先放水後擺爛

罷韓過後第一個上班日，高市議會進行工務部門質詢，三位局長都請假。 （記者王榮祥攝）

2020-06-09 05:30:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會藍營考量政務官將隨市長總辭、開會效益有限，擬取消本期大會後續部門質詢與總質詢，預計今天啟動黨團協商；綠營痛批先前放水護航市長，現在連最基本民代責任都放棄，將無法對市民交代，呼籲藍營別擺爛。

議事日程變更 今天協商

高市議會議事組昨通知各黨團，今天將針對議事日程變更草案進行協商，擬取消後續部門質詢及議員總質詢。

請繼續往下閱讀...

康裕成：監督市政是議員職責

議員康裕成指出，席次多數的國民黨議會，先放水韓國瑜逃避總質詢在先，現在又要把總質詢取消掉，真的太扯！且質詢及監督市政是議員職責，結果全被國民黨沒收。

陳致中認為，每位議員每屆任期只有八次總質詢機會，這是民代受選民託付，反映民意、提出市政建言的權益，不宜直接取消，市政不應癱瘓，藍營不該擺爛。

高閔琳：該開會就要開會

議員簡煥宗說，大家情緒都很複雜，可以休息、調整一下，後續給代理市長時間把局處整理好，但千萬別這樣停會，對市民很難交代；高閔琳也強調議會應穩定運作，該開會就要開會。

藍營：整體開會效益有限

藍營則認為，政務官將隨市長辭職，後續將由副局長代打質詢，但副局長們對於部分爭議議題、恐無法提出具體承諾，整體開會效益有限。

議會先前曾表示，儘管市長與局處首長離職，但副局長們仍可答詢，會期原則上可依照原設定議程繼續進行，但仍需視各黨團今天協商後決議，才能確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法