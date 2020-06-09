《台東》航特部「阿帕契」擬進駐 豐年機場2里長說不

地方和民代憂陸軍航空特戰部將進駐豐年機場，加劇噪音問題，向台東縣府遞交陳情書，縣長饒慶鈴（前排右三）收下後，允諾協調國防部向民眾說明。（記者陳賢義翻攝）

2020-06-09 05:30:00

〔記者涂鉅旻、陳賢義／綜合報導〕軍方傳出陸軍航空特戰部隊及阿帕契攻擊直升機將進駐台東豐年機場，地方和民代憂心噪音問題加劇，鄰近機場的康樂里長張清標、豐年里長張瑞武，昨與多位民代前往台東縣政府遞交陳情書，傳達拒絕之意。台東縣長饒慶鈴接下陳情書，並允諾盡力與國防部協調向民眾說明。

航特部則表示，將持續與地方政府及鄉親溝通協調，廣納意見，爭取認同，達成兼顧國防與民眾生活品質目標，共創雙贏局面。

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兩里長所提訴求是不希望讓陸航特戰部隊進駐豐年機場，因二○一四年安捷航空進駐以來，當地居民飽受噪音之苦，聽聞航特部隊進駐，恐因訓練高度低及頻繁加劇噪音。陳情書指出，台東民眾不反對國防，但附近有多所學校及住家，恐影響教學及生活品質，居民已表達不願意再以接受補助方式忍受更多噪音，因多次陳情未果，昨向縣府提交陳情書。

縣長饒慶鈴允盡力協調國防部向民眾說明

饒慶鈴表示，國防問題雖非縣府所能回應，但聽到居民的聲音，縣府一定會盡力協調國防部向民眾說明，解除疑慮，避免造成後續更嚴重的噪音問題，保障縣民生活環境品質。

針對航特部計畫在豐年基地興建直升機訓練基地，立委劉櫂豪也在立院外交及國防委員會質詢陸軍司令部參謀長楊海明中將，強調未事先與地方溝通，擔憂噪音影響當地民眾生活，直升機訓練路線也可能影響台東熱氣球活動，因此擋下陸軍相關預算，要求先做政策評估，並與地方說明、溝通取得共識，楊海明允諾會向地方充分說明、溝通取得共識。

航特部表示，因應「國防戰略構想、東部地區戰時任務及災防支援需求」，規劃陸航新興兵力進駐台東豐年機場，期達「平戰合一」任務目標。航特部表示，自去年起，陸續在地方進行拜會與說明，了解當地民意，將於完成意見彙整後，擇期辦理公開說明會，以昭公信，爭取地方鄉親支持，共同打造安全家園。

據了解，陸航攻擊直升機並非「常駐」豐年機場，而是配合全台輪訓計畫一環，藉此發揮兵力調動彈性。

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