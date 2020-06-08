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勇鷹高教機 端午節前後首飛

「勇鷹」高教機。（資料照）

「勇鷹」高教機。（資料照）

2020-06-08 05:30:00

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國「國防自主」政策指標案「勇鷹」高教機原型機在月初完成試滑驗證後，今年端午節前後將首飛。「勇鷹」服役後，除了逐步取代「AT-3」高教機、F-5部訓機的教練機功能，據了解，軍方也保留「勇鷹」高教機掛載武裝與系統擴充的空間，必要時「平戰轉換」執行防衛作戰任務。

具備「平戰轉換」功能

我國空軍戰機飛官現行培訓機制為「三階段三機種」，飛官習得T-34初級教練機駕駛技術後，將接受AT-3高教機訓練，最後須通過F-5E/F部訓機的驗證，才能成為主力戰機飛官。由於我國AT-3高教機、F-5戰機的機齡皆逾卅年，因此空軍籌獲六十六架「勇鷹」高教機之際，上述兩機種將陸續退役，未來「勇鷹」高教機可承擔高教機與部訓機二階段任務，使我國飛官培訓機制精簡為「三階段二機種」。

由於AT-3高教機、F-5戰機皆有武器掛架，具備「平戰轉換」特性，尤其飛官接受部訓機相關訓練時，本須習得機砲射擊、投放炸彈、飛彈等技能。知情人士透露，「勇鷹」高教機繼承上述二機種任務，因此已保留掛載武裝與系統擴充的空間，若有需要，可以進行「平戰轉換」投入防衛作戰任務。

66架高教機明年起量產

空軍所需的六十六架高教機，將於明年起量產，並在二○二六年以前陸續交機。據透露，由於交機期程長，因此也不排除在前面批次生產完畢、實際驗證後，視軍種需要進一步精進性能。

相較於我國發展高教機用於鞏固防衛作戰能量，對我國文攻武嚇不斷的中共近期則將高教機發展重點，置於航空母艦的艦載機戰力發展。我國國防部智庫「國防安全研究院」近期發布報告揭露，中共「海山鷹」高教機研改型今年五月試飛成功，未來可能和另一款高教機「教-10」作為艦載教練機。

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