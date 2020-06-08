提振士氣 國民黨中常會移師高雄

國民黨主席江啟臣（左三）昨率黨務主管到高雄。（記者王榮祥攝）

2020-06-08 05:30:00

〔記者林良昇、張菁雅／綜合報導〕高雄市長韓國瑜遭到罷免，同日高雄市議會議長許崑源墜樓身亡，國民黨五個月內連吞大選、罷免案兩次挫敗，重擊士氣。國民黨主席江啟臣今天將在擴大主管會報上公開談話，本週三中常會也將移師高雄舉行，安撫高雄支持者，展現團結，並提振士氣。

至於後續高雄市長補選，國民黨除規劃栽培年輕人參選的備戰方案，與他黨合縱連橫也列入選項。

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黨秘書長李乾龍昨表示，如果國民黨找不到好的人才，其他黨有好的人才，也可以有合作空間，任何方向都不排除，將由黨主席做最後決定。

一名親江的國民黨立委也指出，高雄市長補選人選，會與江啟臣改革的主軸一致，就是要形象好，可以與年輕人對話的人參選，以培養人才、接地氣為主，對於與他黨合作，也抱持開放態度。一名國民黨青壯黨務人士指出，假設泛藍陣營有合適人選，政治上的合縱連橫也是選項。

民眾黨主席柯文哲昨到台中廣播接受專訪前，先接受媒體訪問，被問到民眾黨是否提名人選參加高雄市長補選？柯表示，民眾黨在高雄選市長贏的機會不大，最多是藉這個機會表達政治理念，民眾黨事先沒有安排誰要選；至於選或不選？安排誰來選？這個要另外再討論，目前沒有計畫。是否會出現「白藍合作」模式？柯說，這個是嘴巴講一講，事先沒有討論。

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