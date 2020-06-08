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新聞分析》國民黨應感謝939090

高雄人罷韓成功，韓國瑜提出兩個感謝，三個遺憾，一個祝福。（資料照）

高雄人罷韓成功，韓國瑜提出兩個感謝，三個遺憾，一個祝福。（資料照）

2020-06-08 05:30:00

記者林良昇／特稿

一葉知秋，八一七萬歷史高票與同樣是歷史的九十三萬九○九○張罷免票造成五個月內的兩次嚴重挫敗，能帶來什麼訊息？正在浪頭尖上，民調持續低迷的國民黨最不能誤判，毫無兩面討好的本錢，在韓國瑜失去一切，已經到了是否要與韓流決斷或者繼續共存亡的抉擇，不能含糊也無法僥倖。

除非是政客的行為真的離譜至極，罷免案並不容易成功，幾乎絕無僅有，但六月六日的罷免投票輕鬆超越門檻，甚至比當選得票數還高，這已經不是單純傳統藍綠板塊動員可達到，而是大眾普遍惡感過高的難以收拾，國民黨品牌蒙塵，也證實國民黨現在持續低迷民調的確貨真價實。

可惜的是，在懸殊的罷免結果出爐後，乖了幾個月的韓國瑜和國民黨好像拿錯了講稿，沒有回應破九十萬罷免票帶來的意義，給全國人民看的不是檢討反省，而是自我催眠還有一百卅萬人不出來投票，指控「罷韓國家隊」及買通媒體與網軍，讓人以為時間停滯，如同重看一部半年前上映的二輪片。

從摩天輪到迪士尼，從絕對不考慮到YES I DO，政治人物最重要的是誠信，但一直以來，韓國瑜最大的問題在於「信用破產」，如同放羊的孩子，就算如他所言被「國家機器」打壓，得到的只會是「又在說謊了」，只留下更多質疑，幫對手催了更多票，卻爭不到任何同情。

事實上，國民黨在總統大選落敗的五個月來，並不是沒有提出亮眼論述，民進黨也並非毫無缺點，但在一張白紙上，黑點特別明顯，在韓流籠罩下，韓國瑜的「失信」形象等同於國民黨，牢牢扣在頭上。就算選民想要投票監督執政黨，也有其他選擇，「失信」完全不是首選。

六月六日的罷免投票，民意十分明確，讓一位直轄市長回去當庶民的同時，國民黨或許該感謝這九十三萬高雄人，讓國民黨有機會提早面對問題，重新盤整，別再自以為是民意多數，是時候該停止誤判情勢、停止自怨自艾，多點自我反省、多點痛定思痛改革的勇氣了。

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