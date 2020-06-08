罷韓成功 吳晟：不亞於過去黨外運動

罷韓成功，吳晟感歎當初挺韓台北市議員，污衊吳音寧，打造韓國瑜完美形象。 （資料照，記者顏宏駿攝）

2020-06-08 05:30:00

〔記者顏宏駿／彰化報導〕韓國瑜從「賣菜郎」重新崛起於政壇，在台灣捲起政治千堆雪的他，旋即被「罷韓」終結！當初接手北農總經理的吳音寧與其父親詩人吳晟，感慨台灣政壇的迅速變化，更欽佩罷韓團體對理念的堅持，他們認為這項任務非常難鉅，難度絕不亞於過去任何一場黨外運動，它深化了台灣民主。

吳晟昨天接受本報專訪時說，台灣人對政治人物通常較為包容，過去難有罷免成功的案例，特別是這次層級高達直轄市長，民進黨又已穩固執政，如何避免激化「對立」，又要訴求高雄市民和年輕人出來投票，「這真的需要很強烈的政治堅持和智慧」，要拿捏得恰到好處。

請繼續往下閱讀...

吳晟回首韓國瑜的崛起，他說，「賣菜郎」是他的起手式，靠的是一連串的政治操弄，過程中女兒吳音寧受盡糟蹋、污衊，台北市議會許多挺韓友柯的市議員，炮製諸多莫須有的指控，經網紅、網軍和特定媒體的操作，從所謂的「菜價崩盤」、殘菜事件、洋酒事件、魚翅宴…用一連串羞辱吳音寧的方式去營造「賣菜郎」很厲害、很成功。

他說，在事件發生當下，你完全不知「敵人在哪裡？」也不知如何回擊，吳音寧白白付出慘痛的政治代價，但韓國瑜用「賣菜郎」去形塑自己是很高招的政治操作，既能夠接高雄人的地氣，也能用似是而非的「農業議題」打擊執政黨，但很多人說，吳音寧白白被犧牲了。

吳音寧：讓政治人物警惕

對於「罷韓」成功，吳音寧倒是「平常心」看待，她在意的是「高雄市政的恢復」，她說，韓國瑜剛當選市長就跑去選總統，對市政無心，市民當然會反彈。她待過北農、溪州鄉公所，深刻體會，市政一旦被破壞，往往要花更久的時間，都不一定能夠挽回、回復，這次罷韓讓政治人物警惕，人民可以透過選票把權力交付給你，同樣可以用「民主機制」收回，這是台灣民主的深化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法