高雄市長補選》民進黨 代理人選非過渡角色 國民黨 擬覓40歲青壯派參選

高雄市長若進行補選，國民黨秘書長李乾龍昨表示，將以栽培年輕人為主，會尋覓四十歲上下的人參選。（資料照）

2020-06-08 05:30:00

〔記者楊淳卉、陳鈺馥／台北報導〕高雄市長韓國瑜罷免案六日通過後，中選會將在十二日召開委員會議審查，正式公告罷免案投票結果，並由行政院派員代理高雄市長。綠營人士指出，萬一韓提出訴訟、導致高雄市長補選延宕無法舉辦，代理市長人選也要一定程度回應高雄市民「被沒收補選權利」這件事，不能以單純過渡性的角色來思考；若由政院副院長陳其邁等適合人選代理也是可行方案之一。

補選恐沒收 民進黨採彈性應對

韓國瑜被公告解職後，三個月內須進行補選。若韓在公告日起十五天內提起罷免無效之訴，或在三十天內提出罷免案通過無效之訴，補選時程將往後推遲；若訴訟程序拖過今年十二月二十五日，因韓所遺任期不足兩年，不必辦理補選，代理市長將代理至二○二二年十二月任期結束。

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民進黨內人士指出，儘管國民黨中央態度傾向不提訴訟，但韓本人目前仍未表態。若韓以訴訟拖過十二月二十五日，代理市長人選採取彈性作為，除了要對市政及公務體系熟悉、與中央默契高，還要從高雄整體市政發展來思考，需一定程度回應高雄市民被「沒收補選權利」這件事。

國民黨 吳怡玎、蔡金晏納考量

〔記者林良昇、蔡清華／綜合報導〕高雄市長韓國瑜遭罷免，若韓陣營不提出罷免無效訴訟，依法三個月內補選。國民黨秘書長李乾龍昨表示，將以栽培年輕人為主，會尋覓四十歲上下的人參選；如果國民黨找不到好的人才，其他黨有好的人才，也可以有合作空間，任何方向都不排除，將由黨主席做最後決定。

據了解，國民黨尋覓接觸的青壯派人選，包括不分區立委吳怡玎（四十一歲）與高雄市議員蔡金晏（四十二歲）。其中，吳怡玎的父親是前國民黨高雄縣立委吳光訓；蔡金晏是高市第六選區市議員，父親是前副議長蔡松雄。

黨務人士指出，這次補選需要有不同的做法，讓這場幾乎必敗的補選變得有意義，而不是隨便找一個老面孔為選而選，打犧牲打。

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