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習李內鬥? 李克強推地攤經濟 北京市打臉：擾亂市容

中國國務院總理李克強上月讚揚地攤經濟解決就業問題，北京市昨打臉稱將嚴查擺攤等違法行為。 （路透）

中國國務院總理李克強上月讚揚地攤經濟解決就業問題，北京市昨打臉稱將嚴查擺攤等違法行為。 （路透）

2020-06-07 05:30:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕在中國全國人大政協「兩會」後，國家主席習近平與國務院總理李克強內鬥傳言甚囂塵上。李克強指「中國六億人月收入一千元人民幣」後，遭習近平署名文章駁斥，並稱「全面建成小康社會取得決定性進展」；李克強積極推動的「地攤經濟」遭抵制，北京城管執法部門昨揚言，將依法嚴格查處「占道擺攤設點違法行為」。

與習「全面建成小康社會」不同調

李克強上月廿八日在全國人大閉幕記者會上，讚揚成都「地攤經濟」對解決就業問題的助益。隨後在六月一日考察山東煙台時，再提地攤經濟、小店經濟，強調是「人間的煙火」、「中國的生機」。

不過，根據《北京日報》昨日報導，北京市城管執法局強調，針對當前個別地點出現的擺攤設點、占道經營等違法行為，市民反應強烈。北京市各級城管執法部門要加強執法檢查，依法處理這類擾亂市容環境秩序的違法行為。北京市政府的說法等於打臉李克強。

事實上，李克強在人大閉幕記者會上也指出，「有六億人每個月的收入也就一千元人民幣」，與習近平提出的「全面建成小康社會」不同調，隨後中共中央機關刊物《求是雜誌》就刊出署名習近平的「關於全面建成小康社會補短板問題」一文，並稱中國已基本實現全面建成小康社會目標，成效比預期好。

而被指背後「靠山」是國家副主席王岐山的《財新網》，本月三日刊登北京師範大學收入分配研究院副院長萬海遠、博士後研究員孟凡強撰寫的研究報告，公開為李克強辯護，但《財新網》隨後又把這篇報導刪除。

不過，根據文章指出，中國有卅九．一％的人口月收入低於一千元，換算成人口數即為五．四七億人；同時，月收入在一千至一○九○元的人口為五二五○萬人，因此，一○九○元以下的總人口為六億人，占全國人口比重四十二．八五％。此與李克強說法高度吻合，撐李意味濃厚。

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