不甩中國 捷克參院議長擬秋天訪台

捷克參議院議長維特齊（取自維特齊臉書）

2020-06-07 05:30:00

〔記者彭琬馨／台北報導〕捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）不理會中國的反對，透過媒體表示，本週將召開記者會說明今年秋天訪問台灣的規劃。外交部昨對此表示，歡迎維特齊訪台，待維特齊議長召開記者會後，外交部將正式對外說明。

我外交部表示歡迎

按照捷克憲法，參議院議長的位階僅次於總統，如果維特齊順利成行，將是捷克政府有史以來訪台的最高層級，對捷克和歐洲的對台關係，具有一定的象徵意義。

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捷克參議院前議長柯佳洛原定今年二月訪台，卻不幸在出發前猝死，柯佳洛過世後，媒體披露一封署名中國大使館的信件，內容提到，若柯佳洛訪台，將對捷克報復，引發捷克政壇震驚。而繼任的捷克參議院議長維特齊六日接受捷克媒體「反映」（Reflex）訪問時表示，已下定決心訪問台灣，九日將召開記者會，詳細說明訪台規劃，預計今年秋天成行。

維特齊在被問及訪台原因時表示，中國再三阻撓前議長柯佳洛和他訪問台灣，反而強化他訪台的意願；他強調，會在任期結束前，以捷克參議院議長的身分，正式率團訪台。

捷克總統齊曼與中國國家主席習近平關係密切，維特齊坦承，他與齊曼對訪台這件事意見不同，訪台確實可能對在中國經營的捷克企業造成傷害。不過，維特齊也提及已過世的前總統哈維爾，強調捷克代表的還有自豪、自由、獨立等無形價值，他打算利用台灣行向台灣學習。

捷克參議院每兩年改選一次總席次的三分之一席位，今年十月選舉結束後將選出新議長，維特齊很可能在九月訪問台灣。

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