英前外相：防中武力攻台 民主國家須團結

英國前外相韓特（路透檔案照）

2020-06-07 05:30:00

「香港情勢顯示中共計畫改變」

〔記者彭琬馨／綜合報導〕英國前外相韓特四日在英國媒體《泰晤士報》發表專文表示，從中國放棄對香港的一國兩制來看，中國也可能放棄和平統一台灣，轉而武力犯台，屆時可能引爆國際社會怒火，他呼籲民主國家應團結因應。

韓特在專文中指出，若此真的發生，將對西方民主造成極大威脅，可能顛覆自二戰以來建立的和平繁榮全球秩序。他表示，中國根據過去歷史的經驗認為，若無法收復失土，將在經濟上受到壓制，失去偉大文明地位，當中國分裂時，就會受到外國人剝削，若團結，外國人就會尊重中國。韓特認為，在這樣的想法下，中國甘願冒著受國際譴責的代價，實施維持統一所需的鎮壓，這發生在天安門廣場、西藏、新疆，以及香港。

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韓特說，儘管不是第一選項，但北京政府從未放棄必要時武力犯台，而發生在香港的情況顯示中共計畫已經改變，中國知道強力鎮壓香港的自由，會削弱台灣統一意願，會讓中國在香港推行、也承諾過台灣的「一國兩制」破滅。因此，若中共希望和平統一台灣，強推國安法是一大錯誤，如今中共卻選擇改變方針，對西方政權來說，應是一記警鐘。

韓特在文中強調，中共放棄和平統一、選擇往對台動武方向前進的理由之一，可能是看到香港民主運動發展較預期快上許多；另一可能理由是中共聽到台灣拒絕「一國兩制」。

他表示，最後一點、也是最令人憂心的一點，就是中國認為，如果遲早要發生武裝衝突，不如先下手為強。這不僅是因台灣落在中國解放軍的飛彈射程內，也因美國在目前孤立主義的總統川普領導下，願意出手干預外國事務的可能性大減。

促組成D10民主盟邦 共同維持國際秩序

韓特在文中強調，若台海真的發生軍事衝突，危害的不僅是亞洲區域的和平，而是自二戰以來所建立的國際秩序。他呼籲，要避免局勢落入毫無選擇的局面還不算遲，雖然中共不會放棄統一台灣，但可說服中共動用武力不合乎利益，不過下一步必須從長計議。他並強調，民主國家必須團結一致，這也是為何英國提議由十個民主盟邦組成D10集團，除了G7國家，再加上澳洲、韓國和印度，這將是重要開端。

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