港17區議會串聯撤回惡法 工會發動罷工公投

香港十七個區議會聯合會議，昨通過要求撤回港版國安法的動議。（法新社）

2020-06-07 05:30:00

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港十八區中由民主派取得過半席次的十七個區議會聯合會議，昨通過要求撤回港版國安法的動議，另外，廿多個工會組織、香港學生團體也分別宣布，將公投決定是否發起罷工、罷課，反對北京強行制定香港國安法。

十七區區議會聯合會議通過臨時動議，重申反對任何壓縮民主自由的法例，「港版國安法將摧毀一國兩制，將香港未來推向萬劫不復的深淵，必須立刻撤回」。會議輪值召集人、灣仔區議會主席楊雪盈會後表示，過去港府容許區議會討論廿三條立法、一地兩檢等議題，但近日稱港版國安法與地方福祉無關，禁止討論，是「雙重標準」。

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全港不同工會組成的「二百萬三罷聯合陣線」昨宣布將於十四日公投，決定是否聯合罷工，若獲得至少六萬人參與投票、其中六成贊成，即通過授權工會理事會發動罷工；若參與此次公投的工會中，八成各自取得足夠會員贊成罷工案，就將發起聯合罷工。

罷工將採兩階段進行：首先是為期三日的「警示性罷工」，鼓勵工會成員以請假等方式罷工；第二階段「真罷工」則是以曠職形式罷工。目前已知有文職、運輸、飲食等廿三個工會將參與聯合公投。中學生組織「中學生行動籌備平台」也將在同一天公投決定是否罷課，呼應反惡法行動。

英治時期香港末代總督彭定康五日透過網路接受多家媒體訪問，指制定港版國安法，是北京推動「歐威爾式」統治，欲消滅反對派的計畫一部分，或許也企圖為撤銷反對派候選人參選九月立法會的資格找理由。他說，香港民主派與曼德拉（南非人權鬥士）、金恩（美國民權領袖）站在歷史同一邊，中國若讓他們消亡，未來人們將記得的，會是他們，「而非習近平和他的黑手黨人」。他呼籲各國應「重新設定與中國的關係」。

香港特首林鄭月娥昨則在「臉書」發文，指前一天港股大漲，收復人大公布制定國安法後急跌的「失地」，亦是三個月以來最高，中央也會以行動鞏固香港離岸人民幣、保險、融資等業務，這些都說明，國安法立法後，「香港的國際金融中心地位將更上一層樓」。

解放軍駐港部隊海上實彈訓練

中國解放軍駐港部隊微信帳號「香江礪劍」五日發布消息，駐港部隊海軍某艦艇大隊艦艇編隊連日來進行海上實彈訓練，「實彈演習火力全開」、「模擬出擊敵對武裝漁船」。不過，文中未說明訓練日期。港媒報導，駐港部隊近日的海上訓練內容包括使用武器、艦艇獨立操控、部署操演、編隊訓練。

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