台灣撐香港 將設港人安置處所

台灣「香港人道救援行動方案」將於週四核定、執行，安置來台申請政治庇護的港人。上圖為去年10月反送中示威於香港灣仔爆發的警民衝突。（路透）

2020-06-07 05:30:00

救援方案納國安局、調查局查核身分 週四核定後執行

〔記者鍾麗華／台北報導〕「港版國安法」最快八月實施，蔡總統提出「香港人道救援行動方案」，由陸委會統籌規劃，據了解，方案已送行政院，行政院會週四通過後將對外公布。跨部會專案小組除納入內政部、衛福部、勞動部、教育部、法務部等，也包括國安局與調查局。未來也將設置集中安置處所，安置無法自覓住處的港人。

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「香港人道救援行動方案」是依據「港澳條例」第十八條，針對申請政治庇護的港人，提供安置與照顧方案。為完備法規，此次也修改「港澳條例實施細則」第廿五條，對個案安全與自由受到危害給予援助，並在獲准居留前，提供基本安置及照顧。此外，也將另訂執行作業規範。

已申請政治庇護港人即可適用

雖然實施細則有兩個月預告期，不過，政院週四核定方案之後就可執行，不受影響；換句話說，目前已申請政治庇護但尚未通過審查的港人，即可適用。

據指出，現行港人來台申請庇護，我方會請香港人權律師撰寫法律評估意見，協助確認身分，並評估其危險等級，再由我方人權律師接手。未來依照流程，我方受理個案後，會先進行初步判定，國安局、調查局也納入安全防控任務，進行個案身分查核，避免中國人混入其中，藉機滲透。

至於安置服務，將有「自覓住所」與「集中安置」兩種方式。據分析，集中安置對象除無法自行租屋者，也包括社會關注個案，移民署雖已有針對非法移民的收容所，但未來的港人集中安置處所，會與收容所有所區隔。在照顧服務上，將提供基本生活、心理諮詢、醫療保險等支持；獲准居留後，有就學、就業、職業訓練等輔導。

台港策進會負責執行救援方案

現行申請來台庇護的港人，是由香港當地募款援助，但捐款即將用罄，未來政府將編列預算給予慰問金、安置費、關懷金等，直到個案獲准居留為止。今年預算將以陸委會急難救助費用支應，不足部分動用行政院第二預備金，明年正式編入陸委會預算。據了解，明年預算已試編，規模預估為今年的三倍。

台港經濟文化合作策進會將負責執行此一方案，不過，台港策進會現在的辦公處所在陸委會港澳處，人員也與港澳處高度重疊，為因應業務量擴增，台港策進會將另覓新址辦公，並聘僱專案管理人員，協助安置與照顧服務。

美國「黑人的命也是命」抗議全球遍地開花，香港人日前也舉起同樣標語，並追問：「那麼爭取自由、反對極權的港人的命呢？」（歐新社）

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