星期專論》2030年的台灣

易思安（Ian Easton）

2020-06-07 05:30:00

◎易思安（Ian Easton）

綜觀國際關係的悠長歷史，台灣從來不曾如同今時今日般舉足輕重，而且未來十年也將保持下去。

置身於這場百年一遇的公共衛生災難之中，我們非常難以設想未來的情況。不過，在每一次重大危機的晦暗陰影下，都隱藏著重塑這個世界的機遇。那樣的新世界會是什麼模樣？會比我們記憶中的舊世界更加光彩輝煌？或者，當眼前橫掃地表的死亡和經濟崩潰浪潮終於退去後，會呈現出有如惡夢般渾沌不明的景致？

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美艦染疫 台灣三軍穩守第一島鏈

英國作家魯德亞德．吉卜林（Rudyard Kipling）曾有一句名言：「毫無疑問，文字是人類所使用最強大的迷幻藥。」當未來的歷史學家撰述如今衝擊我們的事件時，他們會如何驅遣文字？那些文字將在我們心中激發出昂揚的喜悅與勝利，還是喚醒沉壓在心底的懊悔心情？

這個答案有一部分將取決於美國和其他志同道合的國家，是否與台灣站在同一陣線。現在看來，他們比以前更有動力這麼做。

秉持自由、民主、透明的台灣政府，在對抗新型冠狀病毒病（COVID-19，武漢肺炎）疫情大流行上成績斐然，因而贏得紛至沓來的欣羨眼光。全世界所有國家終於開始明白，在外交上孤立台灣，只會自食惡果。

如今，那些走進華盛頓特區權力殿堂的人士，都透過煥然一新的眼神注視著台灣。他們看在眼裡的是，在美國醫療通訊網路慘遭中國共產黨駭客猛烈攻擊之際，台灣產製的晶片和台灣的網路專家正在為美國的國家安全貢獻心力。他們看在眼裡的是，台灣製造的口罩保護著美國總統和第一家庭，以及數以百萬計的尋常美國公民。他們看在眼裡的是，當美國海軍多艘船艦努力從艦上群聚感染的驚魂中回神時，台灣的陸、海、空軍和海軍陸戰隊穩守第一島鏈。台灣從未如此意氣風發。

迄今為止，在這場令人憂懼的疫情面前，沒有任何國家的表現和台灣一樣出色。從美國的角度來看，這正是美國在跨入二○二○年代之際，必須擁有的表現優異的友邦和夥伴。前美國太平洋艦隊情報和資訊行動主管法內爾（James Fanell）早已洞燭機先，形容二○二○年代為「令人擔心的十年」（the decade of concern）。

美國民選領袖當前面臨的抉擇，將深具指標性意義。他們必須發揮睿智的治國才能，方能使國家從疫情大流行的殘局中重新屹立，並打造一個容許台灣奉獻自身經驗和能力，以避免下一場大災難的世界。這項任務刻不容緩。

台北成就愈是耀眼 北京愈顯難堪

中國共產黨對台灣的敵意和挑釁與日俱增。我們完全可以理解，習近平及其黨內徒眾不願意看到台灣繁榮昌盛，因為台北的成就愈是耀眼，北京揮之不去的陰影就愈大。兩相對照，北京在治理上駭人聽聞的失敗事例，就愈發顯得難堪。

疫情爆發以來，中國對台灣的挑釁未曾稍歇，包括嚴詞恫嚇、大規模軍事演訓、電子干擾和網路駭客攻擊等。中國當局違反事前協議，於返台的武漢包機安插未在台方優先名單上的乘客。中國空軍戰機也曾逾越台灣海峽中線，其中一架甚至以雷達鎖定伴飛的台軍戰機，準備發射飛彈。中國甚至下令海上民兵快艇衝撞台灣海巡署巡防艇。以上所述均非個別事件，綜觀這類行徑，就是在傳達敵對意圖。

二○二○年五月一日，相當於美國中情局（CIA）的台灣國安局，局長邱國正在立法院報告備詢時指出，「在疫情趨緩後，北京當局為了宣洩內部壓力，可能將焦點從國內問題移轉到境外…因此，北京可能對台發動侵略、脅迫行徑。」現在，他的情報評估已經開始應驗。

隨著緊張態勢節節攀升，第四次台海危機恐怕會是可能的結局之一。儘管情勢令人不安，但此時更應該提高警覺，完全沒有必要畏怯。如同前三次台海危機，這類衝突將促使美國和台灣益發唇齒相依。川普政府已開始審慎地修復這層長期被忽視的外交關係。即使是民主黨總統候選人喬瑟夫．拜登（Joseph Biden）在十一月的大選中勝出，他也可能會認同並延續這套深謀遠慮的政策。

未來十年 美台關係可望飛躍進展

我們也許即將抵達轉捩點。到了二○三○年，美台關係可能會進展到現在無法想像的地步。屆時，美國在台協會（AIT）的現址，或許會搖身一變成為美國駐台北大使館。我們有機會看到台灣外交官在新創立的國際組織裡，躊躇滿志地與美國同事並肩同行，而且獲准加入的成員都是民主國家。

到了二○三○年，美台自由貿易協定可望水到渠成，雙方或將設立多個雙邊工作小組，合作研發第六代行動通訊技術（6G）、生物醫學經濟和綠色能源。數千名美軍屆時可能會派駐台灣，美軍船艦和飛機也將定期造訪台灣的港口與機場，以確保戰略穩定。這些可能性均非無稽之談，有朝一日或將證明有其必要。

中國可能會威脅攻打台灣這個愛好和平的鄰國，甚至很快就會藉機滋事。然而，所有針對台灣的侵擾行徑，都將進一步敗壞北京政府早已昭彰的惡名，也勢必會進一步鞏固美國人民逐漸凝聚的共識，即一個因為有幸接納台灣而受惠的國際社會，值得美國去重新打造。

（作者易思安為美國智庫「2049計畫室」資深主任、《中共攻台大解密》作者；國際新聞中心孫宇青譯）

當美國海軍多艘船艦努力太從艦上群聚感染的驚魂中回神時，台灣的陸、海、空軍和海軍陸戰隊穩守第一島鏈。台灣從未如此意氣風發。（記者游太郎攝）

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