代理市長 政院本週敲定

罷韓大事紀

2020-06-07 05:30:00

〔記者李欣芳、王榮祥／綜合報導〕高雄市長韓國瑜罷免案過關，中選會將在七天內公告罷免案通過，韓國瑜自公告日起被解除職務，據悉，行政院將在本週會商並敲定由中央指派的高雄市代理市長。

至於代理市長人選，高雄當地的綠營人士認為，雖是代理，但也應熟悉高雄事務，才能讓市政運作較順暢，除了前市府團隊成員，也不應排除由高市府資深事務官擔任，或乾脆讓行政院副院長陳其邁先代理。

請繼續往下閱讀...

罷免連署期間，外界就點名代理市長可能人選，包括行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞、曾代理市長的許立明、前副市長楊明州、前副市長史哲，以及曾任議長、現任高市議員康裕成等。若從高市府資深事務官之中尋才，曾任陳菊市府副市長、韓國瑜市府秘書長，目前任市府參事的楊明州，無派系色彩，市政經歷深厚，也被認為是爭議較少的人選。

綠營人士則指出，或許乾脆讓陳其邁直接代理，如此，即使韓營提出罷免無效等官司，陳其邁仍可維持市政前進。行政院發言人丁怡銘則表示，中選會未來公告罷免案過關、韓國瑜正式解職時，行政院也將宣布指派的高雄市代理市長人選。知情官員說，目前傳出政院考量的代理市長人選，是希望這個人選不要介入民進黨補選的派系之爭。

高雄市長罷免案昨天通過，是台灣首次直轄市長被民眾罷免，當罷韓跨越門檻時，光復高雄總部現場民眾情緒沸騰，頻喊我高雄、我驕傲。（記者張忠義攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法