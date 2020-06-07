《高雄》韓氏神話 打回人間

2020-06-07 05:30:00

記者王榮祥／特稿

二○一八年底一人救全黨，在全台颳起無敵韓流，昨天全黨卻救不了一人、韓氏神話被打回人間，無論如何，韓國瑜也替高雄、台灣政治史寫下神奇紀錄。

近韓人士直言，韓國瑜沒派系包袱、講話很逗、能與基層拉近距離，加上對年輕族群的新鮮感，這都是他個人魅力，也是國民黨檯面人物少有特質，誰能想像一句「高雄發大財」，竟能打敗在高雄執政廿年的民進黨！

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從與王世堅在北市議會一戰成名，經網路瘋狂轉傳後累積相當聲量，搭配特定媒體在選舉期間強力造神，成功開發出大批堅強韓粉。

近韓人士引述韓粉形容詞，韓國瑜最讓人欣賞的就是真性情跟清廉，他與人互動的誠懇，喜歡跟人打屁、講幹話的豪爽個性，都讓許多人覺得很親近、超有趣。

但成也一張嘴、敗也那張嘴，韓國瑜的話風儘管成就個人特質，卻也常在某些需嚴謹以對的話題上引發負面觀感，上網可查到一籮筐韓語錄，還有罄竹難書的失言風波，而他的太過直白，出現在政見、政策上老變成太快太滿，根本短時間內做不到，屢遭對手打臉成說話不算話，幕僚更是追得吃力，久而久之，嚴重侵蝕威信。

韓粉頻頻霸凌不同意見者，也是韓國瑜被批判主因之一，他講愛與包容，韓粉卻不買帳，動輒出征肆虐，還有幾位被媒體培育的「哥哥們」失序言行，更讓眾人厭煩。

參選總統，是基層氣憤韓國瑜的最大因素，無論他如何說明，都很難讓高雄人釋懷，還會聯想起他在市政、議會上的特殊表現，加上藍營、韓粉、市府團隊諸多神助攻，讓韓流在高雄幾乎徹底潰散。

韓國瑜的下一步，外界紛傳直指國民黨主席，近韓人士則認為，他會先休息一陣子再說，直到下一回有選舉時，就會知道他從哪裡站起。

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