《高雄》北漂返鄉 給韓致命一擊

2020-06-07 05:30:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕韓國瑜在二○一八年高雄市長選舉時主打「北漂返鄉」，吸引許多北漂族票源，但當選後的表現與政見實現率，也令北漂族顏面盡失，這次大舉返鄉，投下罷免票，給了韓致命一擊。

罷韓投票前夕，許多北漂族專程返鄉，高鐵、台鐵從五日中午過後，出現爆滿人潮，高鐵還加開班次，國道客運的搭乘率也超過八、九成；五日晚間，國道往高雄方向也罕見地塞車，罷韓總部信心大增。

請繼續往下閱讀...

藍營原本預估，罷韓倒數前的政治氛圍逐漸有改變，原本堅持投票罷韓的民眾，意願下降約一成，但仍逼近過關門檻，最後北漂族返鄉投票的多寡，是最大關鍵。

罷韓總部認為，韓國瑜的蓋牌策略，確實讓一些長者產生畏懼感或人情壓力，幸好北漂族返鄉，成為壓垮韓國瑜的最後一根稻草。

韓國瑜當年用北漂議題打動年輕人，但上任一年半，卻上演落跑選總統、逃避議會質詢，尤其「高雄發大財」這句口號， 讓外地的高雄人到現在仍覺得丟臉。

北漂族劉同學說，因民進黨在高雄市執政廿年了，所以想換人做做看，在前年高雄市長選舉時，給了韓國瑜機會，沒想到韓卻「吃碗內、看碗外」，落跑去選總統，這次特別提早訂高鐵票，返鄉投罷免票，算是彌補當年看走眼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法