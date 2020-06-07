為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

《高雄》北漂返鄉 給韓致命一擊

2020-06-07 05:30:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕韓國瑜在二○一八年高雄市長選舉時主打「北漂返鄉」，吸引許多北漂族票源，但當選後的表現與政見實現率，也令北漂族顏面盡失，這次大舉返鄉，投下罷免票，給了韓致命一擊。

罷韓投票前夕，許多北漂族專程返鄉，高鐵、台鐵從五日中午過後，出現爆滿人潮，高鐵還加開班次，國道客運的搭乘率也超過八、九成；五日晚間，國道往高雄方向也罕見地塞車，罷韓總部信心大增。

藍營原本預估，罷韓倒數前的政治氛圍逐漸有改變，原本堅持投票罷韓的民眾，意願下降約一成，但仍逼近過關門檻，最後北漂族返鄉投票的多寡，是最大關鍵。

罷韓總部認為，韓國瑜的蓋牌策略，確實讓一些長者產生畏懼感或人情壓力，幸好北漂族返鄉，成為壓垮韓國瑜的最後一根稻草。

韓國瑜當年用北漂議題打動年輕人，但上任一年半，卻上演落跑選總統、逃避議會質詢，尤其「高雄發大財」這句口號， 讓外地的高雄人到現在仍覺得丟臉。

北漂族劉同學說，因民進黨在高雄市執政廿年了，所以想換人做做看，在前年高雄市長選舉時，給了韓國瑜機會，沒想到韓卻「吃碗內、看碗外」，落跑去選總統，這次特別提早訂高鐵票，返鄉投罷免票，算是彌補當年看走眼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

政治今日熱門
2020-06-06 19:09

對照2018市長、2020總統大選 高雄各區罷韓票數超驚人 影片

2020-06-06 18:35

罷韓同意票93萬9090票 超過韓國瑜當選市長票數 影片

2020-06-06 17:15

史上頭一遭 韓國瑜罷免案過了！7日內解除市長職務 影片

2020-06-06 18:35

罷韓通過》高雄人寫歷史 「罷韓案」大事紀 影片

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播