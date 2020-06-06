高雄／罷韓掃街 滅火器主唱籲鄉親出來見證歷史

立委陳柏惟（左）、滅火器主唱楊大正上罷韓戰車掃街。（台灣基進提供）

2020-06-06 05:30:00

〔記者黃旭磊、洪定宏、王榮祥／高雄報導〕滅火器樂團主唱楊大正開車回高雄，參與今天罷韓投票，昨天下午先與立委陳柏惟搭車掃街，沿途受到民眾手比「六六」從大樓陽台揮手支持，也有不少騎士戴黃絲帶鳴喇叭聲援。

楊大正、陳柏惟合體 市民聲援

楊大正說，長期在台北發展，前天開車回到高雄為了和所有市民站在一起，換掉不適任市長，畢竟高雄沒有時間再空轉。沒想到一回到家就接到電話，問「要不要上戰車（罷韓宣傳車）」，當場回應說Yes,I Do! 呼籲鄉親一起出來見證台灣歷史。

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陳柏惟也出身高雄，特別回娘家協助台灣基進戰友，為罷韓行動讚聲。陳柏惟表示，三十一年前，有一個年輕人說要對抗共產黨，現在卻忘記這件事，面對中國對台灣壓迫不僅模糊其辭，甚至口徑一致。

韓視察處為遊行路線 緊急更改

高雄市長韓國瑜原本預定昨晚八點，在前金區民生與河東路口視察路燈，因罷韓反恐大遊行將在九點十五分經過該路口，被市議員林智鴻質疑：「是要決戰愛河畔？就近監視？還是要正面衝突？」市府緊急改為晚間九點半，在三民區博愛路與同盟路口視察。

陳冠榮質疑市府團隊完全不適任

罷韓領銜人陳冠榮質疑，如果市長的行程要變更，「為何不要一開始，就不要安排呢？」這樣的市長、團隊，「是不是也代表整個螺絲都鬆了？」所以，這個市長、這個團隊「完全不適任」，更證明罷免案一定要成真。

工務局長吳明昌強調是誤會，他說明該行程是工務局秘書與養工處路燈科會商，起初純粹考量愛河畔路燈設置運作較成熟，並沒注意到罷韓團體會過去，後來發現與遊行團體會碰到，立刻調整時間地點，絕對沒有特別考量。

對此，新聞局長鄭照新強調，「如果有這樣巧合的話，能夠避免衝突也是我們的初衷，社會上有各種各抒己見的政治表述空間，但是千萬不要互相造成對立」。

另，立法委員劉世芳昨天指控佛光山，要求信徒今天不要投票，強調這是錯誤的；佛光山駁斥：「子虛烏有！」

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