今年第7度 美艦六四穿越台海

艦上少尉使用儀器標定方位。（取自太平洋艦隊臉書）

2020-06-06 05:30:00

美軍主動公布 專家︰避免中媒扭曲訊息

〔記者吳書緯／台北報導〕美國海軍「伯克級」驅逐艦羅素號於四日、「天安門事件」卅一週年當天航經台灣海峽。國防部昨表示，美艦由北向南航經台灣海峽，執行一般航行任務，國軍全程掌握我周邊艦、機相關動態，狀況正常；軍事專家蘇紫雲與呂禮詩皆認為，美軍主動公布美艦航經台海訊息，旨在直接傳遞訊息、展示軍力。

美國海軍第七艦隊昨天凌晨透過社群媒體發布羅素號於四日穿越台灣海峽的訊息。這是將近一個月以來，再度有美國軍艦穿越台灣海峽，也是蔡英文總統五二○就職後的「第一次」。根據國防部與美國軍方所公開資訊，這已是美艦今年第七度通過台灣海峽。

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羅斯福號重返菲律賓海

第七艦隊也於四日發布新聞，因為受到武漢肺炎疫情影響停擺近十週的航空母艦「羅斯福號」已經重返崗位，駛離關島航向菲律賓海執行任務。

根據「美國海軍研究所新聞」（USNI News）引述第七艦隊發言人蒙森的回覆指出，羅素號依據國際法在四日及五日穿越了台灣海峽，該艦通過台海證明了美國對自由、開放的印太地區承諾，美國海軍將在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。

台灣戰略學會研究員蘇紫雲指出，美艦此次在「天安門事件」紀念日當天通過台海，等同在特定日期將例行性自由航行的任務作結合，將政治、軍事的意涵都含括在內。

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩指出，美軍主動公布通過台海資訊，進行「海軍兵力展示」，與其將通過資訊交由媒體發布，進而被不同立場的媒體各自解讀，不如選擇自行公布訊息、發布照片，並強調美國海軍的驅逐艦並沒有因為武漢肺炎疫情受到影響，依舊維持常態化的軍事行動、維持既有訓練。

美國第七艦隊主動發布「伯克級」驅逐艦羅素號（見圖）六四當天穿越台灣海峽的訊息。（取自太平洋艦隊臉書）

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