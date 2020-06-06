共軍模擬登陸武嚇 國軍飛彈操演 秀肌肉回應

雷霆兩千多管火箭（國防部提供）

2020-06-06 05:30:00

〔記者吳書緯／台北報導〕中國解放軍近期在東南沿海進行兩棲部隊海上實彈軍演與登陸演練，國軍本週在屏東進行年度例行性飛彈射擊操演；國防部昨公布飛彈射擊操演影片，展現國軍官兵捍衛家園的堅定決心，以及勤訓精練成果；軍事專家蘇紫雲表示，國防部在操演結束後立即釋出演訓影片，有著安定民心的作用，並且針對中共釋出演習訊息打了一場「反認知作戰」。

對共軍「反認知作戰」

國軍一○九年飛彈射擊「天馬、雷霆、神弓」操演本週在屏東九鵬基地展開，國防部長嚴德發前天視導射擊情況，代表蔡英文總統勉勵官兵操演辛勞，並強調透過扎實訓練，才能達成精準命中的要求，發揮「不對稱作戰」戰力。國防部昨也公布操演影片，強調「鬆懈」從來不是選項，「從嚴」才是唯一要求。

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片中展現本次飛彈射擊操演所使用的反裝甲「拖式2A飛彈」、雷霆兩千多管火箭系統、雙聯裝刺針飛彈及復仇者飛彈車，從發射前準備、飛彈射擊到最後命中目標的過程全部涵蓋，而雷霆兩千多管火箭系統進行射擊時的發射瞬間，畫面震撼、氣勢驚人。

根據外媒報導，中國官媒「央視」軍事頻道本月三日披露解放軍第七十三集團軍在中國東南沿海進行搶灘實彈軍演，第七十四集團軍所屬重型合成旅，也進行民船裝卸載演練，兩集團軍分別駐守於福建廈門與廣東惠州，被視為攻台的主力。

復仇者飛彈車發射刺針飛彈（國防部提供）

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