罷韓若過關 民進黨：將聚焦代理市長人選佈局

民進黨黨內人士指出，若罷韓投票案過關、且補選順利舉辦，黨內期待行政院副院長陳其邁投入市長補選。圖為陳其邁昨應邀至中山大學演講「民主國家的科技防疫」，於演講前受訪。（記者黃旭磊攝）

2020-06-05 05:30:00

〔記者楊淳卉／台北報導〕高雄市長韓國瑜罷免投票案明天登場，民進黨內部對罷韓投票結果雖保持樂觀，但也做出沙盤推演；若罷免案過關，韓陣營是否可能採取法律戰、提出罷免無效等，進而牽動後續高雄市長補選是否舉辦。黨內人士也指出，若罷免案過關，中央須依法派出代理市長，因此代理市長人選將是接下來佈局的重點。

觀察韓營是否再打法律戰 讓補選延宕

民進黨中常會三日通過決議，聲明無論支持或不支持，高雄市民應踴躍投票。黨秘書長林錫耀會中指出，罷免投票關鍵在於投票率，若罷韓投票不通過，民進黨對支持者也很難交代。綠營目前觀察，支持罷韓者投票動力一向穩定，儘管韓國瑜採冷處理，但對整體投票動力影響不大。

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黨內人士指出，若罷免投票過關，在罷免投票結果公告後，中央就要派出代理市長。綠營則要觀察，韓陣營是否可能再採取法律戰，提出罷免無效之訴，甚至以行政訴訟程序，拖過法定規範的市長補選時間，讓補選無法進行。

黨內人士指出，若罷韓投票案過關、且補選順利舉辦，黨內期待行政院副院長陳其邁投入市長補選；屆時，民進黨在二○二二年高雄市長選舉的黨內局勢以及人選也會較單純。但若罷韓投票未過關，或韓陣營祭出法律戰、導致市長補選落空，在高雄各派系磨刀霍霍下，民進黨在二○二二年的高雄市長選舉，恐重演二○一八年選舉時的派系激烈競爭。

黨內人士指出，若罷韓投票過關，中央必須派出代理市長，屆時代理市長人選非常重要。由於代理市長任期無法預期，其中一種可能性是，若韓陣營提出訴訟，代理市長人選將主持市政一段期間，因此，代理市長人選還必須是公正、不會介入黨內初選的人選。

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