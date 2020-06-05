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KH撐HK 罷韓團體放天燈祈福

高雄女中學生昨晚手持「勿忘六四」等看板，參加罷韓遊行。（記者王榮祥攝）

高雄女中學生昨晚手持「勿忘六四」等看板，參加罷韓遊行。（記者王榮祥攝）

2020-06-05 05:30:00

明天投票 數千民眾祈願光復高雄

〔記者洪臣宏、王榮祥／高雄報導〕罷韓投票倒數廿四小時，罷韓團體昨天在高雄市車隊掃街，呼籲市民一起「光復高雄」；昨晚並在哈瑪星以遊行、放天燈紀念六四天安門事件三十一週年，強調不用像中國、香港付出流血代價，「高雄人只需要一張選票的勇氣」，就可以讓帶有威權毒素的政治人物、政黨退出潮流。

紀念六四

發表「高雄撐香港宣言」

「罷韓四君子」陳冠榮、張博洋、李佾潔等人昨上午領軍車隊掃街，沿途隨處可看到市民比出六六手勢，或是伸出大拇指比讚。昨晚是光復高雄決戰黃金週最後一哩路第六場，特別選在百年高雄發源地哈瑪星舉行，吸引數千民眾熱情響應，還有雄女學生專程相挺，與罷韓團體從中山大學隧道口，一路走到鐵道園區，沿途獲得居民、路人熱情回響。

昨天適逢中國六四天安門事件三十一週年與香港民主被中國壓制，罷韓團體發表「KH（高雄）撐HK（香港）宣言」，與現場民眾齊聲吶喊高雄撐香港。

宣言指出，三十一年前中國坦克輾過民主，香港維多利亞公園三十年來，年年有燭光晚會紀念六四；今年中共進場，香港燭光熄滅。宣言也提醒，在香港還在為基本民主普選奮戰同時，台灣竟然發生壓制公民權，不給人民投票的反民主亂象；韓國瑜拆高雄人罷免看板，不給投開票所，並號召韓粉監票恐嚇高雄人，複製中共極權統治。因此，高雄人要用自己選票行使罷免權，告訴全天下，高雄撐香港，高雄不是天安門。

高雄不需流血

「只要一張選票的勇氣」

陳冠榮表示，六四天安門事件中，許多中國人流盡血淚爭取民主，現在香港狀況也差不多，但高雄不需要付出那麼多代價，只需要一張選票的勇氣。李佾潔則說，民主燭光要從高雄變成火炬，要把帶有威權毒素的政治人物、政黨，徹底遠離我們的生活。 發表宣言後，現場升起百顆天燈，為高雄、香港的自由民主祈福，「罷韓四君子」也在天燈寫下「自由、香港與高雄」、「高雄百年、不韓而立」、「香港獨立」，也呼籲市民朋友今（五日）一起來美麗島，一起為光復高雄走下去。

罷韓最後一哩路，罷韓團體昨晚在中山大學隧道口前出發，步行到鐵道文化園區，升起上百顆民主祈福天燈追悼六四、撐香港。（記者張忠義攝）

罷韓最後一哩路，罷韓團體昨晚在中山大學隧道口前出發，步行到鐵道文化園區，升起上百顆民主祈福天燈追悼六四、撐香港。（記者張忠義攝）

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