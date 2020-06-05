與天安門母親視訊 龐皮歐︰毋忘暴政犧牲者

美國國務卿龐皮歐（右）在六四前夕與「天安門母親」視訊。（取自推特）

2020-06-05 05:30:00

頒贈天安門母親勇氣獎

〔編譯周虹汶／綜合報導〕追討中國一九八九年六四事件真相及在世受害人和死難者家屬權益的「天安門母親」們，三日獲美國國務卿龐皮歐透過視訊頒發「國際勇敢婦女獎」，表彰她們持續提醒世人「這麼多人在暴政前犧牲」。但中國政府今年以武漢肺炎疫情管制為藉口，阻止其公開悼念，約十名家屬在當局嚴密監控下，四日上午抵達北京市萬安公墓低調祭拜，現場約有四十名公安、便衣環伺。

美國今年高調悼念六四，國務卿龐皮歐先在二日接見六四倖存者王丹、蘇曉康等人，國務院三日再發表書面聲明，紀念中國六四事件的受難者。聲明說，天安門抗議者鼓舞前蘇聯陣營的被壓迫人民要求並實現民主轉型，但中共政府卻憑著壓迫性的信息管控和赤裸裸的殘暴生存了下來，美國要求中國針對六四事件的死亡和失蹤者做出交代，美國也與期盼自由和利益的中國人民站在一起。

請繼續往下閱讀...

國務院旗下「全球女性事務辦公室」四日透過推特發布龐皮歐三日和「天安門母親」視訊交流的側拍影像，並稱讚「天安門母親」，「確保這個世界永遠不會忘記這麼多人在暴政前犧牲。我們尊敬你們。」「國際勇敢婦女獎」由參與六四的示威者之一童屹透過視訊代為受獎。

天安門母親︰不會屈服

「天安門母親」四日上午在萬安公墓發表卅一週年祭文，重申當年上街和平請願乃憲法賦予的公民合法權利，豈料「自稱是『為人民服務』的政府，竟然動用國防軍屠殺手無寸鐵的人民」，官僚集團、特權階級也肆無忌憚斂財，這起亂象搞到官方也不得不承認，正是自食六四惡果。「天安門母親」稱不會屈服，堅持三項訴求：真相、賠償、問責，要求與政府對話，說出真相，拒絕遺忘，尋求正義，呼喊良知。

香港媒體報導，六四事件發生至今，已有六十名罹難者家屬抱憾辭世。四日前往萬安公墓祭拜的家屬係坐警車或報備車牌後自行開車；今年進入公墓者皆須登記身分證號，為不同於以往的新措施，試圖入園的外國記者則遭強制驅離。

此外，「天安門母親」發言人尤維潔上週末即「被旅遊」，不許與記者接觸。多名異議人士在四日前遭嚴密監控，上月卅一日在網路撰文紀念六四的四川人士陳雲飛，撰文當天就在家中「被失蹤」。

中國避談六四已到了匪夷所思地步，連自己的外交部發言人趙立堅四日在記者會反駁台灣陸委會六四談話的內容，也在外交部網站上被「秒刪」，網站上的內容完全沒有六四相關事件，彷彿沒有這件事一樣。

龐皮歐（美聯社檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法