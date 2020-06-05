紀念六四 港人無畏禁令 推倒拒馬進維園

香港民眾昨踏過被拉倒在地的拒馬，進入維園參與六四悼念活動。（歐新社）

2020-06-05 05:30:00

六四事件31週年 全港點燃燭光

〔編譯茅毅／綜合報導〕為紀念六四事件卅一週年，泛民主派政治組織「香港市民支援愛國民主運動聯合會」四日照例在港島銅鑼灣的維多利亞公園，舉行燭光晚會。儘管港府以疫情為由，首次未許可晚會的申請，但支聯會主席李卓人等逾百名民主派人士，當晚六點四十五分仍進入維園內的足球場。到晚間八點九分，逾萬人在維園默哀一分鐘，悼念一九八九年北京天安門事件死難者。

逾萬人默哀悼念亡者

因港府反對支聯會的申請，支聯會呼籲港人「遍地開花」，於四日晚間八點整在自己所在的地方點燃蠟燭，再於八點九分哀悼一分鐘。

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李卓人等人昨晚進入維園後，有人拉開與推倒拒馬。「香港眾志」秘書長黃之鋒及常委羅冠聰、民主派立法會議員朱凱迪等人均到場。晚會於晚間八點開始前，支聯會成員高呼「平反六四」、「結束一黨專政」、反對國安法等口號，並在九點結束。李卓人批評「港版國安法」威嚇香港人，擔憂今年晚會將成絕響，但矢言明年會繼續舉辦。

今年的晚會有別於過去，有人高呼「光復香港、時代革命」、「五大訴求、缺一不可」等口號，也有人揮舞美國國旗和「港獨」旗幟，逾百人高呼「香港獨立、唯一出路」等口號。

消息指稱，警方當晚部署達兩千名警力，但警方並未採取驅離或逮捕行動。

另外，香港大學學生會昨亦按照傳統，在校內「黃克競樓」平台洗刷高約七公尺的「國殤之柱」，柱上刻有象徵六四死難者的人像。學生會並重漆校內「太古橋」上的六四標語「冷血屠城烈士英魂不朽，誓殲豺狼民主星火不滅」。

（歐新社）

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