頒郝柏村褒揚令 蔡：理所當然

（中央社）

2020-04-02 05:30:00

〔記者施曉光、蘇永耀、涂鉅旻／台北報導〕前行政院長郝柏村週一病逝，包括前民進黨主席施明德等人，都建議蔡英文總統應該明令褒揚郝柏村，蔡昨在總統府記者會上表示，郝柏村對國家有貢獻，尤其八二三砲戰期間，對國家貢獻很大，「褒揚令是理所當然的事情」。

與郝家關係親近的台北市議員游淑慧昨指出，經她詢問郝柏村的兒子、國民黨前副主席郝龍斌，郝龍斌回應，總統府尚未就此事聯繫，因此家屬尚未討論此事，原則上家屬不會主動去申請。

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郝龍斌辦公室昨安排媒體採訪郝柏村生前辦公室與臥房，並由追隨郝柏村多年的考試委員周玉山在場介紹。周玉山說，郝柏村生前曾告訴他與郝龍斌，如果走的時候是民進黨執政，就不接受褒揚令，郝柏村一生理念就是愛中國不愛中共，愛台灣不愛台獨。

國民黨昨召開中常會，黨主席江啟臣率領與會者為郝柏村及因車禍喪生的國防部前副部長王文燮默哀一分鐘。江表示，郝戎馬一生、公忠體國，對國家民族有卓越貢獻，將永遠緬懷「郝伯伯」傳奇一生。

在郝柏村辭世後，國防部曾說明，郝柏村擔任參謀總長期間，親自規劃「漢光演習」，另外也調整兵力結構，完成ＩＤＦ經國號戰機、天弓、天劍及雄風二型飛彈研發，組建海軍新一代戰艦，致力發展國防科技，對國軍邁向現代化，有著不可磨滅的功績。

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