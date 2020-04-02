國土法「開後門」條款不處理 有共識

民進黨團總召柯建銘昨表示，黨團將不會針對國土計畫法第15條提案。（記者黃欣柏攝）

2020-04-02 05:30:00

〔記者黃欣柏／台北報導〕行政院版「國土計畫法部分條文修正草案」擬授權政府在推動國家重大建設計畫時得檢討變更國土計畫，引發質疑。內政部長徐國勇昨在立法院表示，外界的質疑「內政部都聽到了」，內政部尊重立法院決定；民進黨團總召柯建銘也說，黨團將不會對該條文提案處理。

徐國勇︰尊重立院決定

行政院上月通過「國土計畫法部分條文修正草案」，遭在野黨批評「修惡」，部份民進黨立委也持反對態度。其中，第十五條授權政府在推動國家重大建設計畫時得適時檢討變更國土計畫，被質疑「開後門」；第四十五條授權主管機關另定國土計畫、國土功能分區圖的作業期程，則被批評有「空白授權」之虞。

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徐國勇昨列席內政委員會報告「國土計畫法」修法事宜並備詢。他表示，有立委認為第十五條應先暫緩，內政部尊重委員、各黨團意見。國民黨立委陳玉珍等人質詢時質疑，這是否代表內政部也不挺行政院的草案版本？徐國勇答詢表示，既然立法院已有共識不處理第十五條，當然就是尊重立法院、接受民意。

柯建銘指出，先前民進黨團曾表示要提案，把「國家重大建設」限定在新能源、文化及農業三大領域，但考量可能遭外界污名化，最後決定不針對第十五條提案，這是經過行政立法協調會報的結論，他已向行政院長蘇貞昌報告「乾脆只修第四十五條」，政院也表示尊重立院決定。

柯建銘也說，第四十五條涉及期限，一定要修，民進黨團的主張是縣市國土計畫時程延長一年、國土功能分區圖的劃設延長兩年，希望朝野能理性討論。

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