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首頁　>　政治

美軍機一週4度飛近台灣 P-3C反潛機穿越巴士海峽

P-3C反潛機（法新社檔案照）

P-3C反潛機（法新社檔案照）

2020-04-01 05:30:00

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國軍機再度現身，追蹤軍事航空器的推特「飛機守望」（Aircraft spot）昨日披露消息，指美軍一架P-3C反潛機昨天通過巴士海峽，往南海飛行。這也是近七日內第四起美國軍機接近我國外圍空域。

中國解放軍空軍今年在武漢肺炎疫情期間，不斷派軍機襲擾我國外圍空域，更在二月十日踰越台海中線、三月十六日執行夜航訓練，對我國防務造成挑戰。美國海軍因此自上月中旬起，在南海、菲律賓海進行一系列實彈演訓，其軍機活動也在上月底起更趨活躍。

根據「飛機守望」推特公布的訊息，美國軍機自三月廿五日至三月卅一日，四度接近我國外圍空域。一架EP-3E電偵機三月廿五日在我國西南方外圍空域來回繞飛；翌日，一架同型機穿越巴士海峽；三月廿七日則有兩架B-52轟炸機接近我國東部空域，一架EP-3E電偵機與一架RC-135U電偵機則通過巴士海峽。

對於美軍行動，國防部表示，對於台海周邊海空域，國軍都有掌握。國防部發言人史順文表示，世界各國共同抗疫，如果中國有所軍事行動，一定會遭國際社會嚴厲譴責和制約。不管外在環境為何，國軍都做好萬全準備，沒有絲毫鬆懈，也有能力確保國家安全和區域和平穩定。

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