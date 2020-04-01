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首頁　>　政治

中科院人員 境管比照國軍

（資料照，中科院提供）

（資料照，中科院提供）

2020-04-01 05:30:00

〔記者涂鉅旻／台北報導〕為軍事科研重鎮的中科院，自去年十月迄今，逾十名涉密員工曾赴香港轉機，雖軍方強調保防安全並無疑慮，但立委擔憂此恐成保密漏洞。國防部長嚴德發三月中旬在立法院允諾提升中科院人員境管規範後，據了解，國防部擬將中科院人員比照軍職人員境管規範，納入「中科院設置條例」修法之中，讓規範更趨明確。

中科院在二○一四年四月改制為行政法人，不再由國防部直屬管轄，所屬人員多不具軍職身分，因此，其人員境管並非比照軍職人員辦理。雖中科院涉密人員欲出國，必須經過中科院層層審核，但民進黨立委趙天麟上月質疑，去年五月至十月間，共有十五名涉密人員在香港轉機，立法院要求中科院對此嚴謹規範後，去年十月至今又有十例類案，擔憂恐成保密破口。

對此，嚴德發表示，相關作為將納入「中科院設置條例」規範，並對立委所提審查機制重新納入檢討，提高層級由國防部機制控管。

現已由國防部階層准駁

據了解，中科院人員境管機制，現已比照國軍現役人員辦理，且已不再由中科院自行審認，而是由國防部階層准駁。而涉密人員卸下職務起算三年，都不得到中國、港澳地區，執行層面尚無問題，中科院也全力配合境管規則。

隨著中科院境管作業提高審認層級，未來也將賦予更明確的法源依據。據透露，中科院人員比照軍職現役人員境管相關規定，未來將進一步納入「中科院設置條例」之內修訂，相關作業與細節還在研討中。

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