調查局涉密境管 工友、駕駛不例外

法務部為杜絕洩密，規定調查局涉及國安人員出國須列管。（資料照）

2020-04-01 05:30:00

名冊將送移民署 出境20日前須提出申請

〔記者陳慰慈／台北報導〕為有效杜絕洩密等違法及不當情事，確保國家安全及利益，落實國家機密維護，法務部擬定「調查局涉及國家安全人員申請出國辦法」，已在三月十九日生效；規定調查局涉及國安人員出國，應於出境廿日前提出申請，相關人員名冊將線上傳送內政部移民署列管，申請出國審核結果，也透過線上傳輸報知移民署。

辦法明定，只要職掌、業管範圍或參與業務涉及國家機密、國家安全，不管是公務人員、聘用、約僱人員，或駐衛警察、駕駛、技工、工友、借調人員，及從事國安利益調查、保防、資料蒐集彙整研析等計畫研究、督導執行的調查人員，因事務內容可能涉及國安，加上視任務需求須支援特定專案，均屬調查局涉及國安人員。

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法務部表示，這項辦法共有六條條文，規定調查局涉及國安人員出國，應於出境廿日前檢具資料向服務機關提出申請；另依台灣地區與大陸地區人民關係條例第九條第三項規定，受國防、外交等機關委託從事涉及國家安全、利益或機密公務的個人或民間團體、機構成員，及同條第四項退離職未滿三年人員，申請進入中國，除經服務機關核准外，並應依該條例規定辦理。

須緊急出國 得於出國前7天申請

另考量涉及國安人員可能因臨時性任務、家屬在國外發生意外等因素，須緊急出國，得例外於出國前七個工作日向調查局提出申請，若情況急迫，則不受此申請條件限制。

法務部指出，若經申請核准，應依核定的時間、地點出入國，不得擅自變更；出國前因故須變更，應重新提出申請；出國後因故須變更地點或返國日期，應先告知單位主管，並於返國後三個工作日內，補申請出國程序，否則將有行政責任。

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