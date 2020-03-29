不滿一句「詠春拳只能打農夫」 政大教授打爆學生

國立政治大學傳出一名教授和男學生在課堂中扭打，學生被打頭和踹肚子、還撞牆壁差點掉出窗外，老師則指衣服被扯破。（資料照）

2020-03-29 05:30:00

〔記者林曉雲／台北報導〕國立政治大學傳出一名教授和男學生在課堂中扭打，學生被打頭和踹肚子、還撞牆壁差點掉出窗外，老師則指衣服被扯破。其他學生在臉書政大學生交流版和網路交流平台揭露此事，震驚各界。政大校方昨天僅回應，學校正在調查中；教育部則表示，了解中。

師生扭打 學生差點掉出窗外

綜合學生轉述，發生扭打的課程是保險法，一名男學生跟授課老師說「詠春拳只能近距離打、打農夫」，老師就叫這名學生上台和他對打，老師要學生先出拳，學生一出拳就被老師壓制，學生搥打老師的背，老師就把學生摔倒在椅子上，學生還差點掉出窗外。挨打學生當場向老師道歉、表示自己說錯話，但老師不斷重複說「Come on 」，要學生再出手，造成兩人後續又扭打。

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有學生轉述，兩人扭打時，老師狂打學生的頭、踹學生腹部，後來是另兩名學生將雙方架開。另有學生在交流平台發言指，衝突過程中，曾有學生喊「不要再挑釁了」，但遭教授質問「什麼是挑釁？」還說他沒有挑釁學生，是要讓同學多次驗證詠春拳不只能打近距離，並責罵挨打同學連農夫都不如。

有學生指，這名教授不只一次在課堂上說過「自古以來，暴力是解決事情最有效的方式」；另有學生揶揄「詠春拳不只可以打農夫，還可以打學生。」不過也有學生為老師說話，認為是同學先挑釁老師，老師沒什麼不對，還有人說「上課敢再嘴老師，嚐到後果了吧」！

政大校方：正在調查中

在網路交流平台中，政大學安中心助理發言指，學校教官很關心學生的傷勢，也要現場有錄音錄影的同學提供給學安中心進行調查。政大校方也回應學校正在調查中。

高教界人士聞訊直稱「太誇張！」「即使學生白目，老師也應管控自己的情緒」、「罵學生都是大事了，何況是動手打學生？這是國立大學教授會做的事嗎？」

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