國民黨提案修憲降參政年齡 立院付委

國民黨主席江啟臣（右五）與同黨立委昨宣布，下修投票年齡的修憲提案已付委。（記者王藝菘攝）

2020-03-28 05:30:00

投票年齡下修為18歲、參選門檻20歲

〔記者陳昀、吳書緯／台北報導〕朝野推動修憲，並聚焦十八歲公民權，國民黨由黨主席、立委江啟臣領銜提出的「中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文草案」昨於立法院院會付委，將投票年齡下修到十八歲、參選門檻由廿三歲降為二十歲。民進黨立委范雲等人昨也召開記者會宣布，已連署提出十八歲公民權的修憲與相關修法提案。

立院成立修憲委員會 依政黨比例分配

由於修憲委員會不是常設委員會，依立法院修憲委員會組織規程，修憲案付委後成立修憲委員會，並由立法院長召集朝野協商，研商組成事宜，委員會成員為立委總額三分之一加一人，並依政黨席次比例分配。

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江啟臣表示，過去國民黨常被說不重視年輕人，這次展現對年輕人的態度，反觀執政黨口口聲聲支持，希望立法院長盡快召開朝野協商並成立修憲委員會，回應青年訴求。

國民黨團昨邀多位青年開記者會，宣布江啟臣領銜提出的修憲提案已付委，明定選舉權行使年齡由現行二十歲降為十八歲，被選舉權參考民法規定二十歲為完全行為能力人，由廿三歲降為二十歲。

國民黨團書記長蔣萬安表示，傳統政治都是「大人」幫年輕人做決定，應該讓滿十八歲青年有相對權利參與公共事務、決定自己的未來，「政治是生活的一部份，不必特別避開，也不必渲染。」

民進黨立委 送出18歲公民權修法提案

民進黨立委范雲、伍麗華及長期推動「十八歲公民權」的台少盟秘書長葉大華也召開「送給青年最好的禮物：十八歲公民權入憲！」記者會，因為防疫考量採線上記者會形式。

范雲表示，已經完成修憲案、修憲委員會、總統副總統選罷法修正草案、公職人員選罷法修正草案等四案的連署，並送進議事處。她提到原先沒有這麼趕著提案，但由於過去對此案態度保守的國民黨都已成案，民進黨長期關心此議題應加快腳步。

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