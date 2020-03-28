江再轟吳斯懷 網路負面聲量高

國民黨立委吳斯懷（資料照）

2020-03-28 05:30:00

「他的發言只要有一點歪掉 就會帶歪國民黨」

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席江啟臣週三在中常會公開撂下不分區立委如果言行損及黨的形象，可以註銷提名的狠話，外界解讀是劍指軍系立委吳斯懷。江啟臣昨天接受廣播節目專訪時指出，吳斯懷的網路負面聲量很高，在媒體、民進黨用放大鏡看待下，吳的發言只要有一點歪掉，就會把國民黨往歪掉的地方帶去。

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適當時候邀吳談談

江啟臣指出，他會在適當時候，邀約吳斯懷好好談一下，原本上週他有約吳，但有事作罷。江啟臣強調，每位立委都一樣大，但很多事情應該講清楚，要讓吳斯懷了解。

主持人詢問，吳斯懷是否為國民黨的麻煩製造者，對他造成困擾，並成為民進黨的政治提款機？江啟臣指出，吳斯懷即便臉書粉絲數很少，但在立委的聲量排名卻高居第二，很多立委不了解網路負面聲量對於個人及政黨所造成的負面影響，吳斯懷的負面聲量遠高於正面聲量，雖然他的言行、質詢內容也有專業的一部分，但在媒體、民進黨用放大鏡看待下，吳的發言只要有一點歪掉，就會把國民黨往歪掉的地方帶。

吳若重蹈覆轍就祭黨紀

主持人追問，吳斯懷究竟出了什麼問題？江啟臣則說，一位立委能否扮演好角色，除自己之外，團隊也很重要，雖然不能完全怪罪立委一人，但還是得概括承受，他建議吳斯懷的團隊應該好好檢視一下。

江啟臣還說，擔任立委與軍隊司令官不一樣，吳斯懷在認知上有差異，而且準備不夠，他會與吳斯懷談一談，黨中央如何提供協助，如果吳斯懷不接受，未來又重蹈覆轍，再發生類似的情況，黨中央就要真的給予黨紀處分。

重申絕不解散黃復興

對於黃復興黨部傳出有多達二分之一至三分之二的幹部請辭，江啟臣受訪時強調，希望黃復興能夠成為他改革的夥伴，他並重申，絕對沒有要解散黃復興黨部。

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