美豬牛談判 蘇揆：以科學為準則

美國總統川普簽署「台灣法案」，立委關切是否會影響美豬、美牛貿易談判，行政院長蘇貞昌答詢表示，政府一定會保護國人健康，要求符合國際標準，以科學依據做為最高準則。（記者王藝菘攝）

2020-03-28 05:30:00

〔記者黃欣柏、陳昀／台北報導〕美國總統川普正式簽署「台灣法案」，國民黨立委林德福昨在立法院總質詢時關心此事是否會影響未來台、美間的美豬、美牛貿易談判，行政院長蘇貞昌答詢表示，雙方貿易仍會秉持互惠有利的原則來進行，政府一定會保護國人健康，要求符合國際標準，以科學依據做為最高準則。

是否會受台灣法案影響 「秉持互惠原則」

對於川普簽署「台灣法案」，蘇揆指出，蔡總統這些年來在台美關係上做了很多努力，大家都能看到美國對台非常友善，國會通過很多友台法案，這次的法案簽署對於台灣國際參與及台美關係，都是正面且有意義的。

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至於此事是否會影響美豬、美牛談判，蘇揆表示，我方希望與美國這個全球最大經濟體、對我國最友好的國家擴大貿易，但雙方貿易仍會秉持互惠有利的原則來進行，事實上整個世貿組織體系對於貿易的原則都是互惠有利，也有一定的規則，政府一定會保護國人健康，要求符合國際標準，以科學依據做為最高準則。

林德福追問「台灣法案」是否會造成兩岸既有的經貿關係產生變化，甚至讓台灣成為美、中之間的「夾心餅乾」？蘇揆表示，這次武漢肺炎疫情，全世界都發現不宜把雞蛋放在同一個籃子，我們與中國之間的貿易非常重要，一定是要互惠、互利，與全世界國家的互動也是一樣，政府一定會以全民的最高利益為考量，不會去成為他國間的「夾心餅乾」。

民進黨立委何欣純詢問「台灣法案」對我國加入世衛組織有無幫助？蘇揆表示，謝謝美國看見台灣的重要性，簽署法案不但符合事實，也顯示台美關係的友好，更讓全世界看見台灣在防疫上的不可或缺與願意幫忙，希望這能讓台灣在國際社會上更有擴展空間。

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