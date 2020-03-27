釋憲後首例》沒參加朝會被記警告 花蓮高中生告贏教部

去年就讀花蓮高中因為沒有參加朝會，被學校記三支警告，陳旻傑不服，歷經學校申訴、教育部訴願都告失敗，因此依釋字784號解釋，提出行政訴訟作為救濟，本週獲法院判決勝訴。（記者花孟璟攝）

2020-03-27 05:30:00

〔記者花孟璟、吳柏軒／綜合報導〕去年還在國立花蓮高中就讀高三的陳旻傑，因無故未參加朝會三次，被校方記三支警告。他於校內申訴、向教育部提訴願都被駁回，再向花蓮地院提行政訴訟，花蓮地院上月十九日判決出爐，撤銷教育部不受理學生訴願的決定，已成大學生的陳旻傑獲勝訴，成為大法官會議釋字第七八四號頒布後，首例適用提行政訴訟並獲得勝訴的案件。

「應給學生訴願機會」

花蓮高中校長詹滿福表示，法院從頭到尾都沒有判決花蓮高中敗訴，判決的意義是教育部應該要讓學生有機會訴願，站在教育立場這都是對的。教育部也說，本案僅就程序上做成決定，並未就學校警告懲處做實體判斷，未來等收到判決書後，再依訴願法等規定辦理。

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陳旻傑現為國立東華大學大一學生，十六歲起擔任國民黨最年輕的全國黨代表迄今。他去年一到四月三次無故未到校參加朝會等重要集會，經勸導未改善，被花蓮高中記三支警告。

陳旻傑昨高舉「勝訴」標語說，依教育部規定，朝會升旗等全校集合的非學習節數活動，學生可自主規劃運用並決定是否參加，不得列入出缺席紀錄，但學校卻依學生獎懲要點記警告處分，已侵害學生人格權；雖然法院實質認為他勝訴，但並未撤銷學校的原處分，將重新向教育部提訴願。

判決書指出，教育部在去年十月卅日做成「訴願不受理」決定，卻未參酌五天前司法院大法官會議頒布的最新解釋「釋字第七八四號」中，針對學校對中學生記警告、小過、大過等處分，可能侵害學生的名譽權、人格權，應容許學生提行政訴訟以為救濟的解釋意旨；教育部的訴願結果「於法實有違誤」，撤銷教育部去年十月的訴願決定，並由教育部就原處分另為適法之決。

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