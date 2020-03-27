國民黨賣出3筆不動產 可進帳3千萬

國民黨標售賣出舊台東市黨部大樓、舊綠島鄉黨部、舊長濱鄉黨部3筆建物，得款3030萬元。圖為舊台東市黨部大樓，磁磚上還有中國國民黨台東市黨部字跡。（翻攝Google地圖）

2020-03-27 05:30:00

〔記者施曉光、陳鈺馥／台北報導〕為籌措支付大量解僱離退黨工以及優存、月退人員費用，國民黨昨天第四度辦理不動產標售作業，標售分別位於台東縣台東市、綠島鄉與長濱鄉等三筆辦公廳舍建物，底價合計二千萬餘元，最後得標價共計三千萬餘元，但距離清償大量解僱款項所需的八億餘元，仍然十分遙遠。

黨產會發言人施錦芳表示，國民黨標出的三筆建物去年向黨產會申請出售，因建物為國民黨所建，同意其標售，並規定收入款項僅能支付積欠黨工廿五億元退休金、資遣費等，若國民黨認為售價僅「杯水車薪」，可拿值錢的台中市黨部、新竹縣黨部黨產，申請出售。

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國民黨昨天開標的非辦公用不動產物件，分別是位於台東縣長濱鄉、卑南鄉、台東市、綠島鄉，花蓮縣豐濱鄉、吉安鄉，苗栗縣三灣鄉、高雄市鳳山區、新竹縣新埔鎮以及嘉義市東區等處多筆土地與房產，底價總計七千萬餘元，但只有三件順利標出。黨產會調查，售出的三筆建物皆曾佔用國有土地。

國民黨去年六月初曾經打算公開標售一批底價總計三億八千萬餘元的四十三筆不動產，由於其中市價行情較高的四十筆，被三百多位已退休或離職的前黨工聲請查封，導致標售作業緊急喊卡，後來在九月、十月間也曾兩度公開辦理標售作業，但多數標案都流標。

國民黨過去經歷三次公開標售，已經處分七筆不動產，扣除稅費、律師費、代書費等，金額總計一千萬餘元，並經黨產會同意，該黨將上述款項分配給大量解僱的黨工，昨日標售黨產所得，未來同樣也將做為支付大量解僱費用。

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