農退儲金 立委籲增加公撥比率

行政院昨通過「農民退休儲金條例草案」，由農民、政府各自按月提撥一至六％至個人儲金帳戶。立委建議，政府或可考慮增加公撥比率，提高對農民的誘因。（資料照）

2020-03-27 05:30:00

〔記者黃欣柏／台北報導〕行政院昨通過「農民退休儲金條例草案」，預計仿照現行勞工退休金制度，由農民、政府各自按月提撥一至六％至個人儲金帳戶。朝野立委多贊同此政策方向，但也有不少人建議，政府或可考慮增加公撥比率，提高對農民的誘因。

去年曾召開記者會，主張將農民納入國民年金制度的民進黨立委莊瑞雄表示，目前只有農、漁民缺乏退休年金制度，非常不公平，過去他與許多農業縣的立委都曾主張將農民納入國保，是因為當初缺乏相關法制，很高興這回行政院直接提出農民專屬的退休儲金草案，不但兌現蔡英文總統的政見，也會讓台灣的社會安全網更加完整。

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民進黨立委郭國文提醒，目前行政院的想法是以鼓勵、誘導的方式為老農設置個人儲金帳戶，然而在政院版草案中，政府與農民的提撥金額是一比一，恐怕誘因不足，因為這不但要考慮到通貨膨脹的問題，也要思考如何鼓勵年輕人加入農業，畢竟年輕人的生活、經濟需求可能都跟一般老農不同。

郭國文表示，未來他將另行提案，希望能與政院版本併案審查，初步構想是將農民提撥比率簡化為二％、四％、六％三種，與之對應的政府提撥比率則為三％、六％、九％，藉此提高誘因。

對於政院這項政策，曾任雲林農田水利會會長的國民黨立委林文瑞也表示贊成。他表示，農民平時看天吃飯，在社會福利上又非常弱勢，政府提出這種為農民好的政策，當然樂見其成。不過他也同樣提到，若國家預算許可，政府或可考慮提高提撥比率；至於「天花板」要設在哪，可以再來討論。

民眾黨黨團總召賴香伶表示，比起跟雇主一起提撥儲金的勞工，這種農民跟政府對等提撥的方式，其實比較像是社會福利制度的延伸。她認為政策方向沒問題，但提醒政府應要做好相關財務評估，並讓人民了解財源從哪來、未來怎麼領。

時代力量黨團總召邱顯智說，他本身也是農家子弟，非常了解農家的辛苦，當然會支持這個政策方向，不過他也認為政府可以考慮提高提撥比率，因為這也算是一種社會保險，政府多負擔一些應是可接受的。

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