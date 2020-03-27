為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

農退儲金 立委籲增加公撥比率

行政院昨通過「農民退休儲金條例草案」，由農民、政府各自按月提撥一至六％至個人儲金帳戶。立委建議，政府或可考慮增加公撥比率，提高對農民的誘因。（資料照）

行政院昨通過「農民退休儲金條例草案」，由農民、政府各自按月提撥一至六％至個人儲金帳戶。立委建議，政府或可考慮增加公撥比率，提高對農民的誘因。（資料照）

2020-03-27 05:30:00

〔記者黃欣柏／台北報導〕行政院昨通過「農民退休儲金條例草案」，預計仿照現行勞工退休金制度，由農民、政府各自按月提撥一至六％至個人儲金帳戶。朝野立委多贊同此政策方向，但也有不少人建議，政府或可考慮增加公撥比率，提高對農民的誘因。

去年曾召開記者會，主張將農民納入國民年金制度的民進黨立委莊瑞雄表示，目前只有農、漁民缺乏退休年金制度，非常不公平，過去他與許多農業縣的立委都曾主張將農民納入國保，是因為當初缺乏相關法制，很高興這回行政院直接提出農民專屬的退休儲金草案，不但兌現蔡英文總統的政見，也會讓台灣的社會安全網更加完整。

民進黨立委郭國文提醒，目前行政院的想法是以鼓勵、誘導的方式為老農設置個人儲金帳戶，然而在政院版草案中，政府與農民的提撥金額是一比一，恐怕誘因不足，因為這不但要考慮到通貨膨脹的問題，也要思考如何鼓勵年輕人加入農業，畢竟年輕人的生活、經濟需求可能都跟一般老農不同。

郭國文表示，未來他將另行提案，希望能與政院版本併案審查，初步構想是將農民提撥比率簡化為二％、四％、六％三種，與之對應的政府提撥比率則為三％、六％、九％，藉此提高誘因。

對於政院這項政策，曾任雲林農田水利會會長的國民黨立委林文瑞也表示贊成。他表示，農民平時看天吃飯，在社會福利上又非常弱勢，政府提出這種為農民好的政策，當然樂見其成。不過他也同樣提到，若國家預算許可，政府或可考慮提高提撥比率；至於「天花板」要設在哪，可以再來討論。

民眾黨黨團總召賴香伶表示，比起跟雇主一起提撥儲金的勞工，這種農民跟政府對等提撥的方式，其實比較像是社會福利制度的延伸。她認為政策方向沒問題，但提醒政府應要做好相關財務評估，並讓人民了解財源從哪來、未來怎麼領。

時代力量黨團總召邱顯智說，他本身也是農家子弟，非常了解農家的辛苦，當然會支持這個政策方向，不過他也認為政府可以考慮提高提撥比率，因為這也算是一種社會保險，政府多負擔一些應是可接受的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
國民黨賣出3筆不動產 可進帳3千萬
2020-03-27 05:30

國民黨賣出3筆不動產 可進帳3千萬
釋憲後首例》沒參加朝會被記警告 花蓮高中生告贏教部
2020-03-27 05:30

釋憲後首例》沒參加朝會被記警告 花蓮高中生告贏教部
北市綠意生機養生宅 教你愛森活

北市綠意生機養生宅 教你愛森活
張煥禎率聯新運動醫學 力挺少棒幼苗

張煥禎率聯新運動醫學 力挺少棒幼苗
政治今日熱門
2020-03-28 06:08

武漢肺炎》華航接人在即 台商爆：湖北台辦運作杯葛

2020-03-28 20:30

台辦阻撓無效 滯留湖北台人趕赴上海搭機返台

2020-03-28 11:13

徐國勇函辦警政署長陳家欽 蘇揆：覺得不適任應該告訴我 影片

2020-03-28 12:43

蘇貞昌約見陳家欽 要陳堅守崗位證明清白對錯

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播