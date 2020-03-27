鄉長任內涉貪 國民黨苗縣議員江村貴收押禁見

2020-03-27 05:30:00

〔記者張勳騰、鄭名翔／苗栗報導〕國民黨籍苗栗縣議員江村貴，任職頭屋鄉長期間涉嫌違反貪污治罪條例，苗栗地檢署前天指揮法務部廉政署等單位前往頭屋鄉公所等七處進行搜索，傳喚江村貴等十三名涉案人員及證人，江村貴因犯罪嫌疑重大，且有串證之虞，苗栗地方法院昨裁准羈押禁見，全案疑與江在鄉長任內涉及人事及工程弊案有關，惟苗栗檢方對案情三緘其口。

江村貴連任鄉長屆滿，轉戰縣議員，成功當選，終結廿一年頭屋鄉沒有鄉籍縣議員出線情況。江就任後，擔任縣議會國民黨團書記長一職。

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苗栗檢方前天指揮廉政署、中部地區調查組人員，同步搜索頭屋鄉公所、清潔隊等七個處所，查扣相關證物，傳喚江村貴、承辦課長、證人等共十三人到案，檢調單位突來的舉動，讓頭屋鄉公所員工相當錯愕。

被控在頭屋鄉長任內賣官

據指出，江村貴被指控在頭屋鄉長任內進用新進清潔隊員時，涉嫌收受好處，以及涉及工程弊案，遭人檢舉。惟苗栗檢方指出，因偵查不公開，案情無法透露。

廉政署及調查人員前晚將六名犯嫌移送苗栗檢方複訊，苗檢派出檢察官劉偉誠、黃振倫、楊景琇、呂秉炎漏夜複訊，諭知以十萬元、五萬元交保、限制住居或飭回。

其中，江村貴因犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯與證人、湮滅證據之虞，承辦檢察官昨晚向苗栗地方法院聲請羈押禁見，法院於昨天庭訊後，裁准羈押禁見。

民進黨團籲江立即辭議員

苗栗縣議會民進黨團總召陳光軒指出，對於江村貴涉案遭押深感憤慨，江屢次在議會以國民黨團書記長身分聯合黨籍議員對在野議員進行霸凌式的批判，如今還涉及貪污案件，呼籲江應立即辭去議員職務，還給苗栗縣議會乾淨的問政空間。

時代力量議員曾玟學指出，當初江村貴公然嗆稱「國民黨就是人多」，如今接二連三因案遭拔，顯得格外諷刺，且據他了解，國民黨內仍有議員涉及不法行為，呼籲應早日主動請辭。

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