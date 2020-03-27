重回省議會 游錫堃盼打造民主亮點

立法院長游錫堃（左），昨天在立法院副院長蔡其昌（右）陪同下，重回省議會議事廳，坐上當年的座位回憶過往覺得很開心。（記者陳建志攝）

2020-03-27 05:30:00

〔記者陳建志／台中報導〕新上任的立法院長游錫堃，昨天在立法院副院長蔡其昌陪同下，前往原省議會的立法院民主議政園區視察，重回當年當省議員時坐的位置，回憶與行政院長蘇貞昌等人一起問政的往事，並聽取議政博物館與園區的簡介和發展願景，游錫堃肯定近年議政文物收集與口述歷史的成果，但希望能凸顯台灣是華人文化圈第一個民主國家的成就，讓此成為園區亮點。

視察立院民主議政園區

立法院長游錫堃，昨天在立法院副院長蔡其昌、秘書長林志嘉陪同下，抵達立法院民主議政園區視察，並進入原省議會議事廳，因游錫堃曾擔任第七、八屆省議員，重回省議會議事廳倍感親切，坐上第七屆時卅七號的座位覺得很高興；接著又到第八屆時座位，因當時坐在旁邊的就是現任行政院長蘇貞昌，回憶當時省議員大家不分黨派相處融洽。

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憶當年與蘇揆問政往事

游錫堃聽取議政博物館館長王俊傑、立法院中南部服務中心主任賈鴻奎簡報近年園區活化，包括將會館對外開放，以及闢設民主草坪等成果，還有防疫作為，肯定在前院長王金平、蘇嘉全帶領下，完成省議會史料整理、園區活化。

游錫堃提到，香港的「反送中」運動，最主要爭取的就是「雙普選」，而台灣一九九二年國會全面改選，以及一九九六年總統直選，讓台灣早就實行「雙普選」，成為華人文化圈第一個實行民主的國家，更被稱讚是華人世界的民主燈塔、典範，因此整個園區若要活化，他認為應該讓此成為亮點。

立院遷中部 尊重各黨團決議

針對立法院遷至中部，以及台中市議會有意遷至舊省議會，游錫堃表示，此想法除楊瓊瓔立委，包括前台中市長林佳龍、副院長蔡其昌等人也都有同樣主張，不過立法院是合議制，尊重所有委員的想法和提案，會很慎重處理，會尊重立法院各黨團最後做出的決議推動，也因為大家還沒做成決定，所以無法討論市議會是否遷來這裡。

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