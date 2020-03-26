空軍司令部37軍士官 涉浮報誤餐費

空軍司令部爆出集體浮報誤餐費，檢調掌握三十七名軍士官涉案。圖為空軍司令部外觀。（資料照）

2020-03-26 05:30:00

連小錢都要Ａ！同袍看不下去告發

〔記者陳慰慈、涂鉅旻／台北報導〕空軍司令部爆出軍士官集體浮報誤餐費弊案，內部有人看不下去連這點小錢都要Ａ，憤而檢舉告發，檢調追查後掌握有卅七名軍士官涉嫌浮報誤餐費，浮報金額共計一萬六千餘元，換算每人不過四百多元，案發後均已全數繳回。

金額共計1.6萬 均已繳回 空軍稱相關人員「誤領」

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對此，空軍昨稱相關人員為「誤領」，但全案正由司法機關釐清案情，將秉持「毋枉毋縱」原則辦理，若涉及不法，絕不寬貸。空軍並表示，當初空軍對此曾組專案小組行政調查，共計有廿九名官兵、一二一筆不符規定申領誤餐費，總金額為一萬八一五○元。

調查局、廉政署二○一八年接獲檢舉，空軍司令部有軍士官明明準時下班，卻假借公出或加班等理由，申請誤餐費，涉案層級最高是上校、最低是士官長。原本被檢舉的軍士官不到十人，為避免檢舉人身分被發現，調查局故意擴大清查範圍，經過一年多調查，掌握共有卅七名軍士官涉案，去年四月依涉犯詐欺罪，將全案函送台北地檢署偵辦，目前仍在偵辦中。

據了解，此案爆發後，空軍司令部的申請誤餐費表格已做了更修調整，以防止弊端再次發生。

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