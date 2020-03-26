國軍戰備月 戰車上街頭

陸軍航特部昨於台北大學執行地獄火飛彈熱掛彈演練。（軍聞社）

2020-03-26 05:30:00

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中共解放軍藉由各種手段對我國施以文攻武嚇，其軍機更藉演訓之名多次擾我外圍空域。對此，國防部送至立法院的預算解凍報告指出，因應共軍現代化武器造成的區域安全問題，今年擬執行愛國者飛彈射擊訓練，並以天弓二型防空飛彈做為靶彈，藉此強化我國防空接戰能力，並嚇阻敵軍威脅。

今年擬執行愛國者飛彈射擊訓練

中共軍機在武漢肺炎疫情蔓延之時，曾在今年一月廿三日、二月九日、十日、二十八日、三月十六日擾我外圍空域，其中，「殲十一」戰機於二月十日踰越台灣海峽中線， 多型軍機則在三月十六日於我國西南方進行罕見的夜航訓練，我國國防部認定，其中不乏以我國為對象的針對性演訓。

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國防部近日一份送至立法院的預算解凍報告內容提及，隨著共軍現代化武器、遠海長航能力提升，已嚴重影響區域安全，為強化我國短、中、長程防空接戰能力、嚇阻敵軍威脅，因此須增加各項對空射擊訓練預算。國軍將在今年執行兩年一次的愛國者飛彈射擊訓練，以攔截中共飛彈為想定目標。考量無人機攻擊已成為不對稱作戰方式，國防部報告提及，今年也將實施小型目標攔截訓練，並增加近迫火砲射訓所需的靶勤支援，提升類似攻擊接戰能力。

國軍昨天亦實施多項「戰備月」演練，包括陸軍航特部一架阿帕契直升機、一架OH-58D戰搜直升機在台北大學降落，並實施地獄火飛彈熱掛彈演練；陸軍關指部與工兵五三群也在淡水河口進行反突擊科目演練。而陸軍蘭指部戰車營更派四輛M60A3戰車執行「全員全裝戰力防護」課目，並在街道上行駛，吸引多人圍觀。

國安局長邱國正昨在立院答覆國民黨立委呂玉玲詢問，近期中共是否有大型演訓帶來的軍事威脅時表示，中共受到疫情影響，大型演訓暫緩，但小型的海、空巡弋沒有停止。待疫情過後，包括聯合作戰、防空演練、登島作戰等較大型演訓，都可能逐步恢復。

陸軍蘭指部戰車營昨執行「戰力防護」實兵操演，四輛M60A3戰車行駛於宜蘭員山街道，機動至目標區。（軍聞社）

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