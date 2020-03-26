轉移疫情內部民怨 邱國正：中國可能中止ECFA

國安局長邱國正昨在立院答詢時指出，中國政府為了轉移疫情內部民怨，有可能中止「兩岸經濟合作架構協議（ECFA）」。（記者陳志曲攝）

2020-03-26 05:30:00

〔記者涂鉅旻、鍾麗華／台北報導〕武漢肺炎疫情持續升溫，但中國在疫情延燒之際，仍多次派機艦擾台，加上中國本身疫情嚴重的效應，國民黨立委溫玉霞昨在立法院外交及國防委員會質詢指出，中國是否可能停止和我國續簽「兩岸經濟合作架構協議（ECFA）」？國安局長邱國正答詢表示，中共對我打壓沒有停止，「的確有這個可能」。

立法院外交及國防委員會邀邱國正率相關情報機關首長列席業務報告並備詢。民進黨立委何志偉質詢表示，對於武漢肺炎疫情，中國連續數天宣稱境內新增確診案例「歸零」，國安局掌握實情為何？邱國正指出，數字他不便表述，但中國的舉措可能是要做「大外宣」，強調疫情受到管控。

請繼續往下閱讀...

溫玉霞質詢時表示，兩岸ECFA將在今年九月到期，中國有無可能為平息內部民怨，停止和我國續簽？邱國正表示：「的確有這個可能，中共對我國打壓沒有停止，且需要找到疫情紛擾出口。」

至於中國是否奪我邦交國？邱國正強調，國安局持續掌握並察覺實際狀況，但不會「敲鑼打鼓」公布已發覺之事，也不便公開說得那麼清楚。

對於ECFA的問題，事實上，總統府國安會去年九月召開「中國升高對台威脅及介選專案會議」，會中也研判北京對台進行多項極限施壓，可能威脅終止ECFA。

陸委會：不希望因政治因素中止

陸委會昨天表示，ECFA是兩岸在互惠互利原則下簽署的經濟合作架構協議，列入早期收穫的項目可相互減免關稅或開放市場，實施以來對雙方均有利，希望持續落實。將持續關注陸方有關ECFA的相關發言，不希望陸方因政治因素中止ECFA，造成雙方損失及破壞兩岸關係。

ECFA於二○一○年六月廿九日簽訂，今年將屆滿十年。而ECFA本身僅為「框架」協議，其餘後續協議因二○一四年「太陽花學運」而中斷。

對於外界提出在世界貿易組織（WTO）規範中，ECFA為過渡性框架協議，若後續沒完成協商，二○二○年其中一方可以主張失效不再延續，對此，陸委會曾表示，十年協商期限說法應該是來自GATT（關稅及貿易總協定）第廿四條等規定，但WTO會員仍有不同的看法與立場，所以迄今沒有決定性的共識與標準。而自二○一六年以來，政府已一再澄清，兩岸之間洽簽的所有協議均持續有效。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法