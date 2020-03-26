新台灣國策智庫罷韓民調 高雄市民近6成會投同意票

凱達格蘭基金會新台灣國策智庫舉行高雄市長韓國瑜施政滿意度與「罷免案」評估記者會。（記者王藝菘攝）

2020-03-26 05:30:00

〔記者吳書緯、王榮祥／綜合報導〕高雄市長韓國瑜罷免案正在進行第二階段連署書審查，若審查通過應會在六月中下旬進行投票。根據新台灣國策智庫最新民調，五十九．五％的高雄市民將在「罷免高雄市長韓國瑜」投下同意票，而六十九．七％的高雄市民表示將會去投票，即便武漢肺炎疫情加劇，仍有五十六％的高雄市民表示會去投票。

高市府：現階段應團結抗疫

高雄市政府指出，現階段是團結抗疫時期，無論朝野還是中央、地方都應放下歧見，高雄大團結、全市來抗疫，共同配合中央，協助高雄市民度過防疫與經濟難關，政治不是現在該關注的焦點。

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新台灣國策智庫昨公布高雄市長韓國瑜施政滿意度與罷韓案民調。

執行本次民調作業的趨勢民調公司總經理吳世昌表示，民調顯示五十九．一％的高雄市民不滿意韓國瑜上任以來的表現，滿意僅為三十二．四％；民調也詢問，若滿分為十分，高雄市民給韓國瑜市長政策達成率的平均為三．五分，其中有近三成的民眾給韓市長的政策達成率打○分。

針對罷免案的民調，五十六．八％的高雄市民不支持韓國瑜繼續擔任市長；若罷免案進入第三階段的罷免投票，有五十九．五％的高雄市民將在「罷免高雄市長韓國瑜」投下同意票，且六十九．七％的高雄市民表示罷免投票日那天會去投票，即便武漢肺炎疫情嚴重，仍有五十六％的高雄市民表示會去投票。

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