吳斯懷建議後備結合救災 國防部：可能你離開軍中比較久

國民黨立委吳斯懷昨在立院總質詢中建議，武漢肺炎疫情當前，未來後備動員要與救災結合，讓常備部隊回到戰訓本務。 （記者劉信德攝）

2020-03-25 05:30:00

汛期教召動員 可執行救災

〔記者陳昀、黃欣柏／台北報導〕國民黨立委吳斯懷，昨在立院總質詢中建議，武漢肺炎疫情當前，未來後備動員要與救災結合，讓常備部隊回到戰訓本務；國防部副部長張哲平答詢表示，「可能你離開軍中比較久」，現在教召動員都在汛期中，教召期間如有天然災害發生，後備動員教召部隊可立刻轉換為救災部隊。

吳斯懷還說，由於軍審法被廢除、凍結，軍紀案件移到民間司法審判，有很多無罪、緩刑的判例，六年來基層幹部不敢管、不願管，導致軍紀敗壞、國家安全崩解，建議恢復軍審法，否則作戰時從哪裡找回軍法官？

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陳柏惟倡 邀港人來台當兵

行政院長蘇貞昌答詢表示，政府應讓司法院了解軍隊的特殊權利義務關係，法官審酌案件時也應了解軍隊、軍紀與民間的不同，避免判決脫離事實，但他不是要考慮恢復軍審法；張哲平也說，國防部現已與司法檢察機構建立交流平台。

台灣基進立委陳柏惟質詢時則語出驚人，當面向蘇揆建議，或可邀請香港人以來台當兵的方式取得我國公民權，因為這些人不但年輕、討厭中國，還可以增加我國勞動人口。蘇揆答詢時表示，對於香港爭取自由民主，我方是非常關心，但對於要讓香港人來台當兵，「這個可能要更慎重」。

據悉，「攸關國家利益入伍制度」又稱「緊缺人才徵兵計畫」，是美國國防部的特殊徵兵制度，其內容是招收具有醫療、語言等特殊技能的非美國公民或難民加入美軍，參與者可快速獲得美國國籍。

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